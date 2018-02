VIDEO. 2 februari is pannenkoekendag, ook als je in het water leeft

Blankenberge - Maria-Lichtmis staat gelijk aan pannenkoeken op tafel. En dat geldt in Sea Life in Blankenberge zelfs voor de dieren die in het water leven.

De dierenverzorgers van het opvangcentrum wilden er ook een speciale dag van maken voor de dieren. De dieren uit de zogenaamde ocean tank, zoals de Bamboehaaien, verpleegsterhaaien, zeeschildpad en de roggen werden getrakteerd op een wel erg speciale pannenkoek. Die was weliswaar niet gemaakt van boter, melk en eieren, maar de onderwaterbewoners lieten het zich toch smaken.