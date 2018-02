Levenslang voor dader aanslag bij moskee Londen

De dader van de aanslag tegen moslims in de buurt van de Londense moskee van Finsbury Park, de 48-jarige Welshman Darren Osborne, is vrijdag, daags nadat hij schuldig was bevonden aan moord, tot levenslang veroordeeld. Pas na 43 jaar cel kan hij in aanmerking komen voor vrijlating.

Osborne reed in juli vorig jaar met een bestelwagen inr een groep moslims. Donderdag werd hij schuldig bevonden aan moord en poging tot moord. Bij de aanslag vielen een dode en twaalf gewonden.

Osborne werd op 19 juni opgepakt nadat hij was ingereden op moslims die uit de moskee kwamen in Finsbury Park. Hij heeft steeds ontkend achter de aanslag te zitten, en verklaarde dat hij slechts de passagier was van de bestelwagen, en dat een man met de naam “Dave” het voertuig bestuurde.

“Darren Osborne heeft deze aanslag gepland vanwege zijn haat voor moslims”, aldus de openbaar aanklager tijdens het proces. Ze noemde de verklaringen van Osborne “niet overtuigend” gezien “de verpletterende omvang van de bewijslast”.

Lone wolf

Volgens persagentschap Press Association is Osborne een “lone wolf” die een bestelwagen huurde om zoveel mogelijk bloed te vergieten.

Antiterreurexpert van Scotland Yard Dean Haydon noemde Osborne “een gestoord en slecht individu, die vol haat zit”, met “een voorgeschiedenis van geweld, alcohol- en drugproblemen en depressie”.

De partner van Osborne verklaarde dat Darren in de weken voor de aanslag “geobsedeerd” was geraakt door moslims. Aanleiding daarvoor zou de BBC-reeks “Three Girls” zijn geweest, een fictiereeks gebaseerd op ware gebeurtenissen die het verhaal vertelt van jonge vrouwen die aangerand en verkracht werden door Britse moslims in Manchester.

De aanslag in Finsbury Park vond nog geen twee weken na de aanslag aan de Londen Bridge plaats, waarbij drie aanvallers eerst voetgangers aanreden en daarna mensen met messen aanvielen. Daarbij vielen, naast de aanvallers, acht doden. Een maand eerder vielen bij een aanslag tijdens een concert van Ariana Grande in Manchester 22 doden en tientallen gewonden. Beide aanslagen werden opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat.