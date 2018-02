Woning stort in tijdens verbouwingswerken

Niel - In Niel is een woning waar verbouwingswerken bezig waren ingestort. Een arbeider daarbij gewond aan zijn hand en werd naar het ziekenhuis gebracht, zijn drie collega’s kwamen met de schrik vrij.

Het incident gebeurde in de Emile Vanderveldelaan. Een arbeider raakte gewond aan zijn hand en werd naar het ziekenhuis gebracht.

“Momenteel zijn alle diensten bezig met het stutten van de woning”, zegt Tom De Vries (Open VLD), burgemeester van Niel. “Als dat gebeurd is en de situatie is veilig zullen we kijken of de aanpalende woning nog bewoonbaar is.”

Een steegje naast het getroffen pand is bovendien de enige toegangsweg naar nog elf woningen. “Het is ook daar nog afwachten hoe de situatie evolueert”, aldus De Vries. “Als het nodig is zullen we opvang voor de zeventien bewoners voorzien.”