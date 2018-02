Borussia Dortmund neemt Michy Batshuayi op in selectie voor Europa League

Borussia Dortmund heeft aanwinst Michy Batshuayi opgenomen in de kern voor de Europa League. De aanvaller is daardoor speelgerechtigd voor de zestiende finale tegen Atlanta Bergamo.

Batshuayi, die overkwam van Chelsea, lag in de balans met de Zwitserse verdediger Manual Akanji (ex-Basel). Beide spelers kwamen dit seizoen Europees al in actie in de Champions League, en slechts een van hen mocht door Dortmund voor de Europa League worden opgevist. De keuze viel op de Rode Duivel, zo maakte BvB vrijdag bekend.

Naast Batshuayi werden ook winteraanwinsten Marco Reus en Jadon Sancho geselecteerd door coach Peter Stöger.

Dortmund treft Bergamo op 15 en 22 februari, met als inzet een ticket voor de achtste finales in de Europa League.