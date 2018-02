Nederland draait gaskraan dicht, een derde van ons gas komt van daar maar Fluxys ziet geen grote problemen

Brussel - Minister van Energie Marie Christine Marghem heeft deze week contact gehad met haar Nederlandse collega Eric Wiebes over de aardgasbevoorrading vanuit Nederland. Een derde van ons gas komt uit Nederland.

In Nederland gaan steeds meer stemmen op om de productie van aardgas te verlagen wegens de aardbevingrisico’s. Toezichthouder SodM adviseert zelfs om de gaswinning in Groningen te halveren. Als gevolg heeft minister van Economische Zaken Wiebes beslist gaswinlocaties in Loppersum stil te leggen.

Nederlands gas is belangrijk voor België. Zowat een derde van ons gas komt uit Nederland. Vandaar dat energieminister Marghem deze week telefonisch contact heeft opgenomen met Wiebes. Er is afgesproken bij een geplande Europese top over energie, op 26 februari, rond de tafel te zitten. “Hoofdbekommernis van de minister is het garanderen van de bevoorradingszekerheid”, klinkt het op haar kabinet.

Fluxys: geen problemen

Bij gasnetbeheerder Fluxys merkt en voorziet men geen problemen met de gasbevoorrading. “We hebben geen indicaties dat er problemen zijn. Nederland heeft ook altijd verzekerd dat het zijn uitvoerverplichtingen zal nakomen”, aldus woordvoerder Rudy Van Beurden.

Vandaag komt zowat een derde van het gas dat in België wordt verbruikt uit Nederland. Dat is laagcalorisch aardgas. In 2030 stoppen die leveringen. In België is intussen gestart met de overschakeling van dat Nederlands laagcalorisch of ‘arm’ gas naar hoogcalorisch of ‘rijk’ gas. Er zijn vandaag zowat 1,6 miljoen aardgasklanten in ons land die dat arm gas gebruiken. Het gaat om gasverbruikers in onder meer Brussel, Antwerpen, Vlaams- en Waals-Brabant, Limburg, Luik, Henegouwen en Namen, van wie er zowat een miljoen in Vlaanderen wonen, een half miljoen in Brussel en de rest in Wallonië.

De rest van ons aardgas komt vooral uit Noorwegen en vanuit Qatar komt vloeibaar aardgas toe in Zeebrugge. “We zijn verbonden aan alle kanten”, verzekert Fluxys.