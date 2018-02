Leko legt de vinger op de wonde bij Club Brugge: hij ziet vier oorzaken voor dipje

Het knappe parcours van leider Club Brugge heeft op enkele dagen tijd twee keer een fikse knauw gekregen. Eerst was er de nederlaag bij AA Gent, daarna de pandoering op Standard. Zondag wacht Charleroi, uitgerekend de tweede in de stand. Trainer Ivan Leko ziet vier oorzaken voor het Brugse dipje. “Maar voor mij is dit geen crisis, zelfs geen probleem.”

Eerste probleem: individuele fouten

De trainer van Club Brugge maakte bij de start van zijn persconferentie een duidelijk punt: blauw-zwart hoeft niet van systeem te veranderen. “We slikken te veel tegengoals door individuele fouten achterin. Daarnaast creëren we maar weinig in moeilijke wedstrijden op verplaatsing”, had Ivan Leko zijn diagnose klaar. “Om beter te worden, moeten we dringend harder werken aan onze sterktes én onze zwaktes.”

Foto: BELGA

Tweede probleem: tegenstander stelt zich meer in op Club Brugge

Club-manager Mannaert stelde na de 4-1 pandoering bij Standard vast dat de tegenstander steeds beter wordt. Anders gezegd: de tegenstand weet nu hoe ze de Bruggelingen pijn moeten doen. “Dat is normaal”, reageerde Ivan Leko. “Enkele weken geleden waren onze wedstrijden en ons voetbal echt goed. Daardoor is de focus van de tegenstander verschoven. Zij willen nu eerst en vooral zorgen dat wij niet kunnen voetballen. Dat beseffen wij ook. Daarom trainen wij hard op verschillende manieren om daarmee om te gaan. Op spelen tegen een team dat ons hoog onder druk wil zetten, dat mandekking speelt of in een laag blok blijft staan.”

Derde probleem: moeilijke periode

Leko liet ook niet naar de drukke en moeilijke kalender te wijzen voor blauw-zwart. “We wisten al op voorhand dat dit een moeilijke maand zou worden. Niet alleen was er de transferperiode, elke wedstrijd die we deze maand spelen zou zomaar even een wedstrijd in Play-Off 1 kunnen zijn”, verwees hij naar de matchen tegen Charleroi, Antwerp, AA Gent en Standard.

Foto: Isosport

Vierde probleem: blessures bij titularissen

Achterin liep het de voorbije wedstrijden ook niet bepaald op rolletjes voor Club. Hield Jordi Vanlerberghe zich in Gent nog aardig staande, dan beleefde hij op Standard een moeilijke dag. “We hebben met Poulain en Decarli twee belangrijke centrale verdedigers, twee titularissen, verloren. Het is niet zo evident om op die positie meteen iemand anders te zetten. Vertrouwen bouw je niet in een paar dagen op.”

Foto: BELGA

“Crisis? Voor mij is het zelfs geen probleem”

“Voor mij is dit geen crisis, zelfs geen probleem”, aldus Leko over de mindere periode van Club Brugge. “Het is een moment in het seizoen waarop niet alles perfect is. We hebben al mooie momenten meegemaakt,maar nu moeten we sterker terugkomen. Maar ik ken mijn ploeg goed en verwacht een goed Club Brugge zondag tegen Charleroi.”

Tegen Standard begon Abdoulay Diaby alleen in de spits, maar veel leverde dat niet op. “Toch blijft het een optie om ook tegen Charleroi met één spits te starten”, reageerde Ivan Leko. “We hebben niet verloren op Standard doordat we met maar één echte spits gestart zijn daar. Ik ben ervan overtuigd dat we ook met één aanvaller goed voetbal kunnen brengen.”

