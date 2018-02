Nederlands meisje (3) thuis aangetroffen bij dode moeder: mogelijk zat ze daar al week

In een woning in Rotterdam is een piepjong meisje aangetroffen dat alleen was met haar dode moeder. Hoe lang het kind van drie precies in die omstandigheden verbleef, is nog niet bekend. Volgens een regionale zender is het mogelijk dat ze er al een week zat.

Volgens de politie van Rotterdam zou er geen sprake zijn van een misdaad en is de 41-jarige moeder wel degelijk een natuurlijke dood gestorven.

Waterlek

De moeder en haar dochter werden op 20 januari ontdekt, nadat de peuter de kraan had opengedraaid. De buren maakten melding van een waterlek waarop de politie uiteindelijk binnen drong in de woning van de moeder. In welke omstandigheden het meisje precies werd aangetroffen is niet bekend, ze was wel samen met haar huisdier, een vijfjarig hondje.

Jeugdbescherming

Inmiddels verblijft het meisje bij een pleeggezin en stelt ze het ondanks de tragische gebeurtenis goed. De jeugdbescherming van Rotterdam Rijnmond was twee jaar eerder al betrokken bij het gezin. Waarom precies wordt niet meegedeeld, wel staat vast dat dergelijke instanties pas in actie komen na melding van een zorgelijke situatie. De voorbije jaren zou daar dus geen sprake meer van geweest zijn. “Wij komen in actie als de kinderrechter een maatregel uitspreekt. Als die maatregel wordt beëindigd, dan dragen wij, zo nodig, de hulp over naar andere hulpverlening,” klinkt het.

“Niks gemerkt”

Bewoners in de Rotterdamse wijk het Nieuwe Westen reageren geschokt op de dood van hun buurvrouw. “Ik heb niks gezien,” zei een overbuurvrouw. “Ik vind het zo erg dat dat kleine meisje daar dagenlang bij haar dode moeder in huis zat.”

Andere buurtbewoners leggen uit dat er in deze wijk veel contact is onderling, maar dat zij de overleden vrouw slecht kenden. “Ze begroette iedereen altijd vriendelijk tijdens de wandelingen met haar dochter. Maar meer dan dat weet ik niet van haar,” klinkt het. Het was omwonenden niet opgevallen dat de vrouw de voorbije week niet meer naar buiten was gekomen. Vermoedelijk had zij een vriend in België, bij wie zij vaak was.

Familie boos

De familie van de dode vrouw is boos op de hulpverlening omdat er niet genoeg actie is ondernomen, ondanks diverse alarmerende berichten.

“Mijn zus heeft zelf diverse hulpkreten naar diverse instanties gestuurd. Die hebben ons als familie laten weten dat ze erbovenop zaten,” zegt een van de zussen bij een lokale nieuwszender. “Hoe kan dit dan een week onopgemerkt blijven? We hebben alles binnen onze mogelijkheden gedaan om onze zus te helpen. Tot gedwongen opname aan toe. Maar helaas weigerde onze zus de laatste tijd al het contact met ons.”