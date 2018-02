Belgische bond is “niet teleurgesteld” met verkoopcijfers Belgische vakken voor WK in Rusland

Brussel - Voor de Belgische vakken van de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het WK voetbal in Rusland komende zomer werden 3.914 tickets aangevraagd. “De Russische cultuur spreekt het grote publiek minder aan”, verklaarde woordvoerder van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) Pierre Cornez dat relatief lage aantal.

Ondanks de beperkte afstand naar Rusland lopen de Belgische supporters niet storm voor WK-tickets. Ter vergelijking, het niet-geplaatste Nederland bestelde meer dan 71.000 tickets. De Spanjaarden wilden meer dan 110.000 tickets.

“We hopen natuurlijk altijd dat de Belgische vakken steevast uitverkocht zijn, maar we hebben er begrip voor dat de supporters niet staan te springen voor een verplaatsing naar Rusland. De KBVB ziet dit dan ook niet als een teleurstelling”, aldus Cornez. “Het aantal (3.914) komt in de buurt van de cijfers voor het WK in Brazilië vier jaar geleden. Dat was dan wel een langere verplaatsing, maar Brazilië spreekt ook meer tot de verbeelding. Het is een vakantieland bij uitstek en supporters beschouwden dat als een ervaring die je maar één keer in je leven meemaakt. Die aantrekkingskracht heeft Rusland niet.”

Voor de openingswedstrijd tegen Panama werden er slechts 311 tickets (van de 2.336 beschikbare) aangevraagd voor de Belgische vakken. Voor België-Tunesië kwamen er 1.001 aanvragen binnen. Daar waren er 2.211 plaatsen beschikbaar. De resterende zitjes worden toegevoegd aan de neutrale zones. “Met alle respect voor deze tegenstanders, maar beide affiches zijn natuurlijk niet aantrekkelijk voor de fans. Dat hadden we op voorhand ingecalculeerd”, aldus Cornez. Voor de clash tegen Engeland op de slotspeeldag van de groepsfase hebben 1.461 fans tickets aangevraagd. De Baltika Arena in de Russische exclave Kaliningrad is kleiner en dus waren er daar slechts 1.419 plaatsen voor Belgische supporters. 42 fans vallen uit de boot, het door 1895 ingevoerde puntensysteem bepaalt wie tickets krijgt. “De KBVB wist meteen dat dit een succes zou worden. Een uitgelezen kans voor de supporters op een topwedstrijd. Het is jammer dat we net voor deze partij het kleinste stadion toegewezen kregen, maar aan de loting kunnen we niets veranderen.”

Op het WK in Brazilië konden de supporters verblijven op een speciale camping, maar de KBVB heeft slechte ervaringen met “Devillage”. Daarom besliste de bond om niet opnieuw een gezamenlijk verblijf te organiseren. “Wel hebben we een goede samenwerking met Brussels Airlines, dat verschillende vluchten aanbiedt voor de supporters. Dat is een groot succes”, weet Cornez. “Ook staan onze medewerkers van 1895 dag en nacht ter beschikking van onze supporters om hen te helpen voor en tijdens het toernooi.”