Child Focus ontwikkelt Child Alert verder, ook al werd systeem nog maar twee keer gebruikt

Brussel - Hoewel het systeem Child Alert-systeem sinds zijn lancering in 2011 nog maar twee keer werd gebruikt, acht Child Focus het systeem nog steeds nuttig. “Weg gaan het verder ontwikkelen, oefenen en handhaven”, zegt Child Focus-woordvoerder Dirk Depover vrijdag.

Child Alert is een communicatiesysteem dat door een magistraat geactiveerd wordt bij een verdwijning waar er kans op levensgevaar bestaat. Het wil op korte tijd zoveel mogelijk mensen bereiken, via televisie, apps, e-mail of de dynamische informatieborden boven de snelwegen.

Sinds de lancering in februari 2011 werd het systeem nog maar twee keer - telkens met goed gevolg - afgekondigd. De eerste keer op 20 december 2011 naar aanleiding van de verdwijning van een negenjarige jongen uit Wanze (Luik). De twee afkondiging gebeurde op 8 februari 2014 en duurde nauwelijks drie kwartier, in verband met twee jonge kinderen uit Heers (Limburg).

Volgens Depover is het echter verkeerd om daaruit af te leiden dat het systeem niet nuttig is. Child Focus springt bewust erg zuinig om met het instrument. “Het criterium is dat er een overduidelijk, onmiddellijk levensgevaar moet zin. In het algemeen spring je voorzichtig om met een oproep tot getuigen, omdat die altijd gevolgen heeft voor de privacy van de vermiste en zijn naasten.”

Het Child Alert-systeem is snel en zeer zichtbaar, maar niet altijd de te bewandelen weg. “De twee keer dat we het lanceerden hadden we een kentekennummer van een auto, en dan is het zeer interessant om snelwegsignalisatie te gebruiken. (...) Het is niet altijd nodig om dat te doen. Wij gebruiken een heel palet van methodieken, sociale media zijn de laatste jaren zeer belangrijk geworden.”

Desondanks wordt het systeem behouden, omdat het zinvol blijft. “Je weet nooit welke situatie zich kan voordoen. We behouden het systeem omdat het nuttig kan zijn. Ieder kind dat op die manier gered kan worden is belangrijk”, besluit Depover.