N-VA steunt Sp.a-voorstel over bevriezing hoogste pensioenen

Brussel - N-VA steunt het idee van sp.a-voorzitter John Crombez om de hoogste pensioenen te bevriezen en met de opbrengst de laagste pensioenen op te trekken. Kamerlid en pensioenspecialist Jan Spooren wijst erop dat zijn partij er al langer voor pleit een bijdrage te vragen van de hoogste pensioenen om het stelsel rechtvaardiger te maken. Al waarschuwt Spooren wel dat het sp.a-voorstel niet dé oplossing is voor de stijgende vergrijzingskost.

Sp.a-voorzitter Crombez stelde eerder deze week voor de groei van de hoogste pensioenen te vertragen of zelfs te stoppen door bij elke indexering de solidariteitsbijdrage te verhogen met 1 tot 2 procent. Concreet gaat het om al wie een hoger pensioen heeft dan 3.000 euro bruto, ongeveer 110.000 mensen. Parallel met die aftopping wil sp.a elk jaar het minimumpensioen een beetje optrekken tot het uiteindelijk op 1.500 euro komt.

N-VA en socialisten zijn doorgaans geen grote bondgenoten als het op sociaaleconomische thema’s aankomt. Het is daarom opmerkelijk dat Kamerlid Spooren het sp.a-voorstel een “goed idee” vindt. “We pleiten er al langer voor de verschillen tussen de pensioenstelsels van ambtenaren, werknemers en zelfstandigen weg te werken en om een bijdrage te vragen van de hoogste pensioenen om het stelsel rechtvaardiger te maken”, legt hij uit.

Belastingvermindering

Het is volgens Spooren evident dat het indexeren van brutopensioenen van meer dan 3.000 euro weegt op het pensioenstelsel. “Bovendien is het moeilijk uit te leggen dat die hoogste pensioenen elk jaar netto een stuk meer stijgen, dan de veel lagere pensioenen van ongeveer 1.200 euro, van mensen die hiervoor een hele carrière hebben gewerkt”, gaat de N-VA’er voort. Hij wijst er ook op dat die hoogste pensioenen vandaag genieten van een belastingvermindering, wat betekent dat iemand meer overhoudt van een brutopensioen van 3.500 euro dan van een brutoloon van dezelfde grootte.

Spooren vindt wel dat de budgettaire opbrengst van de maatregel moet worden onderzocht. Volgens Crombez zou de bevriezing zowat 780 miljoen per jaar opleveren, al roept die berekening voor Spooren vragen op. Het is wel duidelijk dat die opbrengst naar een verhoging van de laagste pensioenen moet gaan, voor wie lang genoeg heeft gewerkt. Dat zou volgens hem in lijn liggen van het regeringsbeleid.