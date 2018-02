De pijnlijke verhalen van de wintermercato: afgang PSV, viervoudig drama bij Napoli en een foute vertaling

De transfermarkt in januari is voor de meeste Europese competities ondertussen gesloten. Dat wil echter niet zeggen dat alle clubs de mercato al achter zich gelaten hebben. Zo sijpelen er enkele fascinerende verhalen binnen van transfers die in het water vielen. De ene om een al wat pijnlijkere reden dan de andere.

Napolitaans drama

Napoli gaat aan kop in de Serie A maar om Juventus van een zeven opeenvolgende titel te houden, is een brede kern nodig. Met die instelling trok de club van Dries Mertens de transfermarkt op en de Partenopei leken behoorlijk goed raak te schieten, vier keer zelfs:

- Bologna-talent Simone Verdi zou de nieuwe backup van Mertens gaan worden

- Spelmaker Armin Younes zou voor amper 5 miljoen euro overkomen van Ajax

- Winger Matteo Politano zou voor 25 miljoen euro weggehaald worden bij Sassuolo

- Davy Klaassen zou op huurbasis van Everton naar Napoli komen

Uiteindelijk bleef Napoli echter met lege handen achter. Verdi koos uit loyaliteit voor een verlengd verbleef bij Bologna en werd daar meteen gepromoveerd tot kapitein. Younes vloog naar Napels voor zijn medische testen, maar bleef bij Ajax wegens “familiale redenen” en denkt er zelfs aan om zijn aflopende contract te verlengen. Politano wilde wel maar mocht niet weg van Sassuolo ondanks het stevige bod van Napoli, dat alle contracten in orde had maar de Neroverdi weigerden hun handtekening te zetten. En Klaassen? Die wilde zijn portretrechten niet afstaan, wat Napoli altijd eist. Weg transfers...

PSV-trainer Phillip Cocu. Foto: Photo News

De afgang van PSV

Net als Napoli gaat PSV aan kop van de competitie. Grootste concurrent Ajax volgt na twintig speeldagen al op zeven punten van de Eindhovenaars, AZ op tien punten. Toch had PSV deze winter zijn zinnen gezet op de komst van een nieuwe linksback, waar het al een tijdje op aast. Dat moest de 21-jarige Lumor Agbenyenu van de Portugese eersteklasser Portimonense worden. PSV had een mondeling akkoord met de club en de Ghanees moest enkel nog medisch gekeurd worden.

De Nederlandse topclub had dan ook een plan klaar om Agbenyenu te verwelkomen op de luchthaven van Schiphol. Ze wilden hem hartelijk ontvangen en meteen een video maken voor de communicatiekanalen van de club. Er werd dus een heuse cameraploeg richting de luchthaven gestuurd. Daar bleek echter dat de Ghanees niet op de geplande vlucht zat. Geen wonder, hij had intussen een contract getekend bij Sporting Lissabon. Dat betaalde 2,5 miljoen euro voor de linksback. “Dit hadden wij beter kunnen en moeten doen”, reageerde PSV-trainer Phillip Cocu bij de NOS.

Foto: Photo News

De foute vertaling

En dan is er ook nog het ongelooflijke verhaal van Bryan Cabezas. De Colombiaan maakt in de zomer van 2016 de overstap van Independiente naar Atalanta Bergamo en zag dit seizoen zijn uitleenbeurt bij Panathinaikos vroegtijdig afgebroken worden door financiële problemen in Griekenland. De Italiaanse club van Timothy Castagne wilde de 20-jarige flankaanvaller uitlenen aan zijn ex-club Independiente en had daarvoor alle noodzakelijke papieren in orde gemaakt.

Althans, dat dacht het. Atalanta had een contract aangekregen van Independiente en vanuit het Spaanse vertaald naar het Engels. Niet met eigen kennis maar met een taalprogramma. Daardoor veranderde de naam van de speler echter in “Bryan Heads”. Bijgevolg was het contract ongeldig en sprong de transfer dus af. Cabezas werd dan maar uitgeleend aan Serie B-club Avellino.