Belgische voetbalbond neemt na amper vijftien maanden alweer afscheid van CEO

De wegen van de Belgische voetbalbond KBVB en CEO Koen De Brabander (53) scheiden. De Brabander bood zelf zijn ontslag aan toen voorzitter Gérard Linard hem vertelde dat de bond niet langer met hem wilde samenwerken. De CEO was nog maar vijftien maanden in dienst aan de Houba de Strooperlaan. Er werd hem een gebrek aan leiderschap, visie en communicatie verweten. Voorzitter Linard zal nu zijn taken overnemen in afwachting van een nieuwe CEO.

Vooral langs Franstalige kant was onvrede gegroeid over de handelwijze van De Brabander in enkele ontslagdossiers. De manier waarop hij het vertrek van directeur communicatie Siméon en een medewerkster met 28 jaar dienst afhandelde, was slecht gevallen bij een aantal directeurs.

Gilbert Timmermans, voorzitter van Voetbal Vlaanderen, is in een reactie aan persagentschap Belga keihard in zijn kritiek. “De Brabander werkte alleen en zette zijn eigenzinnige ideeën door”, zei hij. “Daardoor was zijn positie onhoudbaar geworden. Heel de voetbalbond leed eronder. Zo kon het niet verder.”

De Brabander nam zelf ontslag toen duidelijk werd dat bond hem op straat wilde zetten

Dus besliste de raad van bestuur van de voetbalbond op woensdag om De Brabander te ontslaan. “Die beslissing kon niet meteen aan hem bekendgemaakt worden, omdat De Brabander in Zwitserland bij de UEFA was”, vervolgde Timmermans. “Daarom was er vandaag/vrijdag een onderhoud gepland met hem en bondsvoorzitter Gérard Linard. Op het einde van dat gesprek heeft De Brabander zelf zijn ontslag aangeboden.”

De Brabander laat op de website van de voetbalbond weten dat hij door die tegenkanting binnen de bond besliste de eer aan zichzelf te houden. “Ik heb deze beslissing genomen gezien ik de laatste tijd niet meer het volle vertrouwen van enkele medewerkers had. In die context is het onmogelijk voor mij om mijn verschillende projecten te verwezenlijken.”

De Brabander volgde huidig voorzitter Gérard Linard op, die de ontslagen Steven Martens had vervangen. Hij kwam als beste uit een selectieprocedure door Hudson, het rekruteringsbureau van AA Gent-voorzitter Ivan De Witte. Eerder werkte hij als bedrijfsrevisor voor Club-voorzitter Bart Verhaeghe.