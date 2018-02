Wat bezielt deze werkmannen? Voorbijganger filmt hoe ze gebouw slopen met hoogtewerker

Dendermonde - Een bijzonder vreemd gezicht in Dendermonde afgelopen donderdag. De werkmannen die er werken aan de afbraak van de vroegere gebouwen van de Christelijke Mutualiteit, gingen wel erg onorthodox te werk.

Een aannemer nam het in de Dijkstraat niet zo nauw met zijn materiaal. Een sloopkraan leek in eerste instantie niet voorhanden bij de afbraak van een oud kantoorgebouw, een hoogtewerker deed dienst in de plaats. Een toevallige voorbijganger filmde de stuntelige manier waarop de werken werden aangepakt.

De Christelijke Mutualiteiten bouwen er na de afbraak twintig assisentiewoningen. De aannemer werd ondertussen op de vingers getikt en gaat voortaan op een iets “normalere” manier door met afbreken.

Volgens een buurtbewoner stond er echter wel een geschikte kraan achter het gebouw, uit het zicht van de straat, die vanaf het eerste uur gebruikt werd bij de afbraak.