Avondspits begint moeizaam: enkel over pechstrook op E19, ongeval met 7 wagens op E17

Door een ongeval met maar liefst zeven wagens was er vrijdagnamiddag heel wat hinder op de E17 richting Gent. Het ongeval gebeurde even voorbij Sint-Niklaas.

Door het ongeval waren twee rijstroken dicht. Minstens één wagen is zeer zwaar beschadigd. Over mogelijke slachtoffers is geen duidelijkheid. Het Vlaams Verkeerscentrum raadde het verkeer op lange afstand aan om van Antwerpen naar gent via de E34 en de R4 te rijden.

Ook op de E19 richting Brussel gebeurde er een ongeval. Ter hoogte van Vilvoorde kwam het tot een botsing. In de staart van de file die door het eerdere ongeval ontstond, gebeurde een nieuw ongeval. Bij de twee aanrijdingen waren meerdere auto’s betrokken, klinkt het bij de politie.

Het verkeer kon enkel over de pechstrook. De andere rijstroken waren door de ongevallen en de opruimwerkzaamheden versperd. Het Vlaams Verkeerscentrum raadde wie van Antwerpen naar Brussel moet aan om via de A12 te rijden. Er vielen geen gewonden bij dit ongeval.