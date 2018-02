Brecht Dejaegere en AA Gent gaan langer met elkaar in zee. De middenvelder tekende vrijdag een nieuw contract bij de Buffalo’s, waardoor hij tot 2022 onder contract ligt bij AA Gent. De West-Vlaming kwam in 2013 over van KV Kortrijk en vierde één seizoen later mee de landstitel bij Gent. In 5 seizoenen (169 wedstrijden) voor KAA Gent scoorde hij reeds 19 doelpunten en gaf hij 25 assists.