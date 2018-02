Vlaamse regering gaat secundair onderwijs moderniseren

Brussel - De Vlaamse regering heeft vrijdag definitief het licht op groen gezet voor de hervorming van het secundair onderwijs. “Dit betekent dat scholen nu volop aan de slag kunnen met de nieuwe structuur en het nieuwe studieaanbod om op basis van hun pedagogisch project een wervend onderwijsproject uit te tekenen voor hun leerlingen”, zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits.

De regering-Bourgeois besliste eerder de invoering van de veelbesproken modernisering met een jaar uit te stellen tot 1 september 2019. Over de hervorming is jarenlang gediscussieerd. De krachtlijnen zijn bekend: maatregelen voor een vlottere overgang tussen basisonderwijs en secundair onderwijs, een brede algemene basisvorming in de eerste graad in combinatie met meer differentiatie en in de tweede en derde graad een hervormd studieaanbod (matrix).

Minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Deze definitieve goedkeuring zet het licht op groen voor onze scholen om volop aan de slag te gaan met de kansen die dit nieuwe decreet biedt. Een brede algemene vorming, rijke differentiatie en goede oriëntering moeten elke leerling in de toekomst het best mogelijke secundair onderwijs garanderen op maat van zijn interesses, talenten en mogelijkheden. Scholen kunnen nu effectief aan de slag om het schooljaar 2018-19 vorm te geven. Leerlingen die in juni de poort van de lagere school achter zich dichtklappen, kunnen meteen inschatten hoe hun leertraject er de komende jaren kan uitzien.”