Vijf massagraven met door zuur en messen verminkte lichamen ontdekt, maar volgens het leger ‘is er niks gebeurd’

In Myanmar zijn minstens vijf nieuwe massagraven van Rohingya ontdekt. Ze zouden het resultaat zijn van een vooraf geplande, georganiseerde aanval op 27 augustus op de moslimminderheid. De regering van het zuidoost Aziatische land blijft intussen ontkennen dat er dergelijke moordpartijen plaatsvinden.

De massagraven liggen rond het dorp Gu Dar Pyin en werden nog niet eerder ontdekt. Amerikaans persbureau AP heeft video’s (vanop mobiele telefoons) in handen van gevluchte Rohingya die een beeld geven van hoe militairen van het Myanmarese regime meerdere Rohingya hebben afgeslacht. Dat doet vermoeden dat er nog veel meer massagraven zijn. De massagraven wijzen er volgens AP op dat er wel degelijk een genocide aan de gang is in het voormalige Birma.

Gu Dar Pyin Foto: AP

Omdat het Birmese leger de toegang tot Gu Dar Pyin intussen heeft afgesloten, is het onduidelijk hoeveel mensen er net gedood werden. Maar satellietbeelden tonen alleszins wel een verwoest dorp.

Dorp omsingeld

Leiders van de gevluchte gemeenschap hebben een lijst opgesteld met daarop de naam van zeker 75 doden. Maar voormalige dorpsbewoners vrezen dat de dodentol op zeker 400 mensen kan liggen, afgaande op de verhalen van familieleden en de dode lichamen die ze zelf hebben gezien.

Overlevers die uiteindelijk zijn kunnen vluchten naar Bangladesh getuigden aan AP hoe soldaten de het dorp omsingelden, dorpelingen bij elkaar dreven en dan bijna iedereen doodden.

De overlevers zeggen ook dat het leger die moordpartijen op voorhand gepland had. Ze vonden plaats op 27 augustus. Het leger viel toen met een 200-tal soldaten het dorp binnen. “Wie niet kon wegvluchten, werd doodgeschoten, huizen werden platgebrand”, zegt Mohammad Karim, die zich tijdens de aanval in een boom kon verstoppen en alles zag gebeuren.

Mohammad Karim (midden) toont beelden van de massagraven Foto: AP

Daarna probeerden de soldaten te verhullen wat ze gedaan hadden, zo klinkt het. “Ze hadden niet alleen geweren, messen, raketlanceerders en granaten mee, maar ook spades om putten te graven en zuren om gezichten en handen weg te branden zodat de lichamen niet konden herkend worden”, zeggen meerdere getuigen. Meerdere gewonden werden ook nog de keel overgesneden. En zowel ouderen als jongeren werden in brand gestoken. Sommige lichamen werden in stukken gesneden.

Afgehakte hoofden

Dat blijkt achteraf ook uit de video’s die AP te pakken kreeg. Daarop zijn blauwgroene plassen met zuur te zien, lichamen zonder hoofden, afgehakte hoofden, handen die uit de grond steken,...

Bijna elke overlevende dorpbewoner die AP kon interviewen, heeft het over drie grote massagraven aan de noordelijke ingang van het dorp. Nog een hele hoop andere getuigen bevestigen het bestaan van 2 andere grote massagraven vlakbij het kerkhof op de heuvel in het dorp. Er zouden ook nog meerdere kleinere massagraven zijn verspreid over Gu Dar Pyin zelf.

“Mensen waren aan het schreeuwen, aan het huilen, aan het smeken om hun leven”, zegt Mohammad Rayes, een 23-jarige leerkracht. “Maar de soldaten schoten hen gewoon dood, continu.”

Gu Dar Pyin Foto: AP

Overlever Noor Kadir raakte zwaargewond. Hij werd twee keer in de voet geschoten, maar kon toch ontsnappen. Hij kon zichzelf onder een brug sleuren en verwijderde een van de twee kogels zelf uit zijn voet. Daarna was hij er getuige van hoe de soldaten en politie, maar ook Boeddhistische burgers nog 16 uur lang ongewapende Rohingya doodden. Hij kon nadien wegvluchten uit het dorp. Toen hij een paar dagen later terugkeerde om op zoek te gaan naar zijn neefjes, vond hij meerdere van zijn vrienden half begraven in massagraven. Hij zei dat de lichamen van de slachtoffers onherkenbaar verminkt waren en dat hij hen enkel nog aan hun kleren kon herkennen. Kadir zag ook vier grote plastic containers met daarin zuren in het dorp staan.

Door aanhoudende regen waren de bovenste lagen van de massagraven weggespoeld en kwamen veel lichamen en lichaamsdelen aan de oppervlakte.

“Koran verscheurd”

Mohammad Lalmia Foto: AP

“Er waren zoveel lichamen op zoveel plaatsen”, zegt Mohammad Lalmia (20). “Ze konden niet al de doden verbergen.” Net als een aantal anderen, was Lalmia teruggekeerd naar het dorp op zoek naar geliefden en vrienden. Hij heeft hen niet gevonden. “Ik ging ook naar de plaatselijke moskee, om te zien of de soldaten de Koran hadden vernield. Toen ik er toekwam, lagen de uitgescheurde bladeren van de Koran overal verspreid.”

“Is nooit gebeurd”

De overheid beweert dat massamoorden zoals in Gu Dar Pyin “nooit gebeurd zijn”. Het leger en de overheid van Myanmar ontkennen dus dat ze iets te maken hebben met de dood van de mensen in de massagraven. Tot nu toe heeft het leger enkel nog maar de betrokkenheid toegegeven van een tiental mensen in een massagraf in Inn Din. 10 terroristen, volgens hen.

De Rohingya, een moslimvolk dat vooral in de Rakhine State woont, hebben al tientallen jaren te maken met geweld en onderdrukking in het overwegend Boeddhistische Myanmar. Zo mogen ze officieel geen burger worden van het land en krijgen ze geen toegang tot de gezondheidszorg of tot de scholen. Al meer dan 120.000 Rohingya zitten sinds 2012 vast in een soort van concentratiekampen.

Door het geweld tegen de Rohingya dat al decennia aan de gang is en het laatste jaar weer oplaaide, zijn sinds augustus 2017 bijna 700.000 moslims gevlucht van Myanmar naar buurland Bangladesh.

Eind 2016 laaide dat geweld opnieuw ernstig op na een incident aan een grenspost. Sindsdien heeft het leger van Myanmar een offensief ingezet en wordt er opnieuw zwaar geweld gebruikt tegen het volk. Nadat militante Rohingya in de zomer van 2017 als reactie op de vervolgingen een politiepost hadden aangevallen, werd het geweld tegen de moslimminderheid opgevoerd. Honderden dorpen werden intussen platgebrand. Er is ook sprake van systematische verkrachtingen, mishandelingen en executies. Volgens de VN is er sprake van etnische zuiveringen. Ook het woord ‘genocide’ werd al een aantal keer in de mond genomen. De aanvallen op Rohingya zijn systematisch en gecoördineerd, zo bleek eerder ook al uit een rapport van de VN. Al meer dan 650.000 Rohingya zijn intussen op de vlucht. Artsen Zonder Grenzen meldde eind 2017 nog dat er intussen al meer dan 6.700 moslims werden vermoord. De VN bestempelde de situatie in Myanmar en buurland Bangladesh intussen al als de ‘snelst groeiende humanitaire crisis ter wereld’.