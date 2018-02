Benitez valt Anderlecht aan voor mislukte transfer: “Je kan niet blijven aandringen en je dan plots bedenken”

Dé teleurstelling van Deadline Day was voor Anderlecht zonder twijfel de mislukte terugkeer van Aleksandar Mitrovic naar Brussel. Maar ook in Newcastle heeft de afgesprongen overgang een bittere nasmaak nagelaten. Newcastle-manager Rafael Benitez maakte zich boos: “Je kan niet aandringen zoals Anderlecht dat deed en je dan plots bedenken”.

De deal leek rond: Mitrovic was al met een privéjet opgehaald, had zijn medische tests in Anderlecht afgelegd, en had zelfs al laten weten “blij te zijn terug thuis te zijn”. Tot plots het nieuws doorsijpelde dat de transfer last minute nog was afgesprongen. Anderlecht moest nog een speler van de hand doen om de activa en passiva in balans te houden met het oog op de nakende overname, en dat lukte niet meer. Gefronste wenkbrauwen alom - en dat was bij Newcastle-manager Rafael Benitez niet anders.

“De situatie met Mitrovic was vreemd”, reageerde de Spanjaard vrijdagmiddag boos in de Engelse pers. “Anderlecht zei eerst ja, daarna was het nee. Ik had twee of drie Spaanse clubs die Mitrovic graag hadden geleend en dan nog een team uit Frankrijk. Maar Anderlecht bleef maar aandringen. Je kan niet aandringen zoals zij deden en dan beginnen twijfelen.”

Rafael Benitez. Foto: Photo News

“Geen probleem-Mitrovic”

Benitez neemt het Anderlecht kwalijk dat Newcastle op het laatste moment nog op zoek moest naar een andere oplossing. Uiteindelijk werd die oplossing nog net gevonden in de vorm van de Engelse tweedeklasser Fulham.

“Wij waren verrast dat Anderlecht terugkwam op zijn beslissing. Mitrovic moet aan spelen toekomen met het oog op het WK. Maar we hebben goed gereageerd: hij wilde speeltijd en dat konden we niet garanderen met de komst van Slimani, maar we hebben hem toch nog aan een andere club kunnen helpen. Een probleem-Mitrovic is er niet, het is een goede jongen.”