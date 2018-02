Ritchie De Laet, eeuwig verliefd op Antwerp: “Jarenlang had ik een sok van Patrick Goots aan mijn muur”

Kent u Marcel Vanthilt? Tv-presentator en zanger, maar ook ooit lichtman van TC Matic waarmee Arno doorbrak, figurant in de sitcom Friends, actief als vj in de begindagen van MTV en jeugdvriend van Dominique Deruddere, later voor een Oscar genomineerd met Iedereen Beroemd. Kortom, iemand die er altijd in slaagt op het juiste moment op de juiste plaatsen te zijn. Welnu, Antwerp-aanwinst Ritchie De Laet (29) is de ­Vanthilt van het voetbal. Van Sir Alex Ferguson, Cris­tiano Ronaldo en Wayne Rooney tot Harry Kane, ­Jamie Vardy en N’Golo Kanté: hij kent ze allemaal persoonlijk.

“Neen.” Ritchie De Laet antwoordt afgemeten op de vraag of hij een geschikte bankzitter is. Het was tot vorige week nochtans zijn rol. Nadat hij nagenoeg een jaar geen match speelde door een zware knieblessure ...