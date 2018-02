Zware donderdagnacht in Leuven: liefst 10 incidenten met dronken studenten

Leuven - De politie van Leuven meldt dat afgelopen nacht opvallend veel dronken lieden door de straten liepen. Niet alleen mannen. Sommige waren zo dronken dat opname in het ziekenhuis nodig was.

Een bewoner van de Trolieberg trof vrijdagochtend een onbekende man aan die lag te slapen in zijn veranda, waarvan de deur niet slotvast was. De politie werd er bijgehaald om de onbekende te wekken. Het bleek te gaan om een 21-jarige uit Bierbeek. Hij was de avond voordien flink doorgezakt in Kessel-Lo en na het feestje te voet vertrokken. Hoe hij in de veranda op de Trolieberg was terechtgekomen, wist hij niet. Hij dacht dat hij bij een vriend thuis was.

De jonge man werd door de patrouille thuis afgezet waar hij werd opgewacht door een doodongeruste moeder die ondertussen al alle ziekenhuizen in de regio had opgebeld. De eigenaar van het huis waar de twintiger werd aangetroffen wenste geen klacht neer te leggen.

Naar Heilig Hart-ziekenhuis

Een 19-jarige studente uit Antwerpen die in stomdronken toestand in de Muntstraat op de grond lag, werd met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hart-ziekenhuis.

Een 18-jarige studente uit Peer werd door haar vriendinnen slapend op het toilet van een fakbar in de Tiensestraat aangetroffen. Het meisje werd door hen in de frisse lucht gebracht, maar reageerde amper. Ook zij werd met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hart-ziekenhuis. Volgens de vriendinnen had ze maar enkele glaasjes wijn gedronken, maar was het vooral de vermoeidheid van de voorbije examenperiode die een rol speelde.

Een 25-jarige buitenlandse student die stomdronken op de grond zat op de Oude Markt en niet meer recht geraakte, werd overgebracht naar het commissariaat om zijn roes uit te slapen.

Braken in combi

Een 21-jarige student uit Hasselt die in de Tiensestraat werd aangetroffen en niet meer wist waar hij was, werd in de politiecombi gezet om overgebracht te worden naar het commissariaat. Tijdens de overbrenging braakte hij in het politievoertuig. Hij mocht het voertuig nadien zelf opkuisen, wat hij ook deed. De man sliep zijn roes uit in de politiecel.

16-jarige jongen uit Haacht werd aangetroffen liggend op het trottoir in de Vaartstraat. Hij kraamde enkel wat onzin uit en was duidelijk onder invloed. Hij werd met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg.

Een 19-jarige student die nog niet geïdentificeerd kon worden en die in de Parijsstraat ronddwaalde, werd met een ziekenwagen in stomdronken toestand overgebracht naar het UZ Gasthuisberg.

15-jarige

Een 15-jarig meisje uit Bertem, dat in dronken toestand op de grond lag in de Kiekenstraat, werd met de ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hart-ziekenhuis.

Een 18-jarige student uit Landen wist donderdagnacht met veel gebonk op en het beschadigen van het glas van de toegangsdeur van een studentenresidentie op de Martelarenlaan het gebouw binnen te geraken. Eenmaal binnen stapte hij het kot van een studente binnen. Zij belde de politie. De patrouille nam de stomdronken student mee en legde hem te slapen in de politiecel.

Twee personen die donderdagavond even voor 20 uur in dronken toestand in de McDonalds in de Kortestraat het personeel en andere klanten lastig vielen, werden, werden door de politie opgepakt en overgebracht naar het politiecommissariaat. De twee mannen, beiden 33 jaar, zijn geen onbekenden voor de politie. Omdat ze zich verzetten tijdens de politiecontrole, werden ze geboeid voor overbrenging. Ze mochten het commissariaat verlaten nadat ze hun roes hadden uitgeslapen in de politiecel.