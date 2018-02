Bus rijdt zes voetgangers aan in Brussel: één persoon in levensgevaar

Brussel - Een bus van de Brusselse openbaar vervoersmaatschappij MIVB heeft vrijdagnamiddag in de Koloniënstraat, in de buurt van het Centraal-Station, zes voetgangers aangereden en een geparkeerde auto geramd. De busbestuurder is mogelijk onwel geworden achter het stuur, laat de politie Brussel hoofdstad Elsene weten.

Verschillende elementen wijzen erop dat de bestuurder van de bus onwel is geworden", aldus politiewoordvoerster Ilse van de Keere. De bus ramde een geparkeerd voertuig en reed ook zes voetgangers aan. Zowel de buschauffeur als de voetgangers zijn gewond, een van hen verkeert nog in levensgevaar.

Verschillende ziekenwagens zijn ter plekke en de politie maakt de eerste vaststelling van het ongeval. Het verkeer in de Koloniënstraat richting het Centraal-Station wordt lokaal omgeleid. In de richting van de Wetstraat kan het verkeer wel nog rijden.

Het busverkeer van de MIVB tussen de haltes Centraal-Station en Park is onderbroken.