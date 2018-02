Voorwaardelijke schorsing voor Kortrijk-coach Glen De Boeck

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Glen De Boeck, de trainer van KV Kortrijk, vrijdag een week voorwaardelijke schorsing en een boete van 400 euro opgelegd.

Zaterdag zit De Boeck dus gewoon op de bank bij de competitiewedstrijd van de 25e speeldag, op verplaatsing bij STVV.

De Boeck werd dinsdagavond in de halve finales van de Croky Cup uit zijn dug-out gestuurd. Scheidsrechter Wim Smet verwees hem na een uur in de heenwedstrijd tegen KRC Genk (3-2) naar de tribunes van het Guldensporenstadion. In zijn verslag noteerde Smet dat De Boeck “herhaaldelijk kritiek” uitte op de wedstrijdleiding. De T1 van de Kerels zou ook tegen een beschermhoes getrapt hebben.

Het Bondsparket had één wedstrijd schorsing gevorderd, maar daar konden club en coach niet akkoord mee gaan. Het was de eerste keer dat De Boeck, die een carrière van 25 jaar in het Belgisch voetbal achter de rug heeft, voor de disciplinaire commissie van de KBVB moest verschijnen.