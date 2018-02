Mourinho bevestigt: “Fellaini waarschijnlijk enkele weken out”

Marouane Fellaini staat “waarschijnlijk enkele weken aan de kant”, zo bevestigde Manchester United-coach José Mourinho vrijdag tijdens zijn traditionele persconferentie daags voor de Premier League-wedstrijd tegen Huddersfield Town.

Fellaini moest woensdagavond in de Premier League-partij bij Tottenham (2-0) zeven minuten na zijn invalbeurt opnieuw naar de kant met een knieblessure. Voor Fellaini is het voorlopig dan ook een seizoen om snel te vergeten. De Rode Duivel miste dit seizoen al 17 wedstrijden van de Mancunians door knieblessures. “Het gaat om dezelfde knie als vorige keer, maar deze keer zit het probleem op een andere plaats. Het gaat niet om de kruisbanden en hij heeft ook niets volledig afgescheurd, maar het is nog te vroeg voor volledige duidelijkheid, laat ons daarvoor nog enkele dagen wachten. Ik verwacht echter geen al te goed nieuws en waarschijnlijk zijn we hem enkele weken kwijt: of dat nu twee, drie, vier of vijf weken zijn, kan ik op dit moment nog niet zeggen.”

Mourinho toonde woensdag al zijn teleurstelling omtrent de nieuwe blessure van de Rode Duivel. “Ik vind het echt heel erg voor hem”, kwam de Portugees daar vrijdag nog eens op terug. “Daarnaast is het ook erg voor het team, want hij is een belangrijke speler voor ons. We hebben hem nodig en de Champions League staat voor de deur, we spelen een hoop belangrijke wedstrijden de komende weken.”