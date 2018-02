Amerikaans president Trump geeft geheime memo van FBI vrij

Amerikaans president Donald Trump heeft beslist om een geheime memo over de Amerikaanse federale politie FBI vrij te geven. Die memo kan de FBI in diskrediet brengen. Bovendien kan de vrijgave ook een impact hebben op het onderzoek naar de mogelijke inneming van Rusland tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Trump had de FBI ervan beschuldigd de onderzoeken in verband met die Russiagate te hebben gepolitiseerd in het voordeel van de Democraten. Dat zou volgens Trump ook blijken uit die confidentiële memo, de zogenaamde FISA-memo. Trump beweert dat de FBI vooringenomen was tegen Trump, die uiteindelijk president werd. Ook dat zou moeten blijken uit de nota.

In die nota, die 4 bladzijden lang is en gemaakt werd door Republikeinse Congresleden, zou het onder andere gaan over afluisterpraktijken van de FBI, met medewerking van het ministerie van Justitie, tijdens de presidentscampagne van 2016. Zo zou in de memo staan dat het ministerie van Justitie zijn macht zou misbruikt hebben om een medewerker van het campagneteam van Trump te laten af luisteren.

“De hoogste leiders en onderzoekers van de FBI en het departement Justitie hebben het heilige onderzoeksproces gepolitiseerd in het voordeel van de Democraten en tegen de Republikeinen (...) Iets wat tot voor kort ondenkbaar zou zijn geweest”, zo tweette de VS-president vrijdagochtend.

De FBI zelf heeft zware twijfels over de juistheid van de memo. De Democratische partij vreest dan weer dat het publiceren van de memo Rober Mueller, de speciale aanklager in Russiagate, in diskrediet kan brengen. Volgens de Democraten is het document bedoeld om de onderzoeken naar Donald Trump te dwarsbomen. Bovendien beweren een aantal Democraten dat de tekst in de memo zo werd aangepast dat Hillary Clinton in diskrediet wordt gebracht.

“Onwettige daad”

“Wij zijn gealarmeerd door berichten dat u van plan zou kunnen zijn dit misleidend document te gebruiken als voorwendsel om vice-minister van Justitie Rod Rosenstein te ontslaan, in een poging om corrupt het onderzoek van speciaal aanklager Bob Mueller (in de Rusland-affaire) te beïnvloeden of te verhinderen”, staat in in een brief van een aantal vooraanstaande Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat.

“Wij schrijven u om u ervan op de hoogte te brengen dat wij een dergelijke ongewettigde daad zouden beschouwen als een poging om de justitie tegen te werken in het Rusland-onderzoek. Het ontslaan van Rosenstein, van leiding van het ministerie van Justitie of van Bob Müeller kan uitmonden in een constitutionele crisis van een aard die wij sinds het ‘Saturday Night Massacre’ niet meer kenden”.

Met dit laatste doelt de oppositie op het moment in de Watergate-crisis dat president Richard Nixon gelastte speciaal aanklager Archibald Cox te ontslaan. Dit leidde tot het ontslag van de toenmalige minister van Justitie en zijn adjunct.

Voormalig FBI-baas James Comey noemt de memo intussen “oneerlijk en misleidend”.

Foto: AFP