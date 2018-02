Roeselare - “Wilt u een digitale kamer of een stiltekamer?” Dit vraagt Lex Corijn van R&Breakfast aan al zijn gasten. Steeds vaker boeken zij een nacht in een stiltekamer zonder televisie, wifi of andere technologie.

“Wat is de wificode?” Het moet een van de meest gestelde vragen zijn in elk hotel of B&B. Dat ondervindt ook Lex Corijn van R&Breakfast in de Stationsdreef in Roeselare. Maar nog opvallender ...