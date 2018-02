Nieuwkomer Lazar Markovic aangekomen bij Anderlecht: “Blij om bij de grootste club in België te spelen”

Lazar Markovic is twee dagen na het afsluiten van de transferperiode aangekomen in Anderlecht. De huurling van Liverpool is bijzonder tevreden dat hij een half jaar mag uitkomen voor paars-wit. “Ik kom terecht in een goede ploeg die weer goed draait. Ik ben blij om bij de grootste club in België te spelen”, klinkt het in een eerste reactie.