Foto’s tonen hoe hevig de schietpartij was in appartement waar Abdeslam zich schuilhield

Vorst - VTM Nieuws heeft een aantal foto’s in handen gekregen (zie onderaan dit artikel) van de schietpartij in de Driesstraat in Vorst, in maart 2016. Bij die hevige schietpartij was Salah Abdeslam betrokken. Een paar dagen later kon hij gevat worden. Nog een aantal dagen later vonden de aanslagen in Brussel en Zaventem plaats.

Franse en Belgische speurders waren al een viertal maanden koortsachtig op zoek naar terroristen die betrokken waren bij de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs en heelhuids uit de Franse hoofdstad waren gevlucht, alsook naar mensen die een ondersteunende rol hadden gespeeld bij de voorbereiding van de aanslagen. De agenten van de speciale eenheden hadden niet verwacht iemand in het huis aan te treffen. Maar wanneer ze in het huis de trap op gaan, worden ze onder vuur genomen door minstens één schutter met een kalasjnikov. Het wordt uiteindelijk een zwaar vuurgevecht die meerdere uren duurt.

Abdeslam ontsnapte

Het huis in de Driesstraat bleek het schuiladres te zijn van een terreurcel waar onder andere Sofiane Ayari, Salah Abdeslam en Mohammed Belkaiddeel van uitmaakten. Die laatste komt om bij de schietpartij. Abdeslam en Ayari kunnen ontsnappen. Dat doen ze via een raam aan de achterkant van de woning. Ze kunnen ontkomen via meerdere binnentuinen. Het werd pas achteraf duidelijk dat het onder andere om Abdeslam ging.

Trap doorzeefd

Dat de schietpartij hevig was, tonen een aantal foto’s die VTM Nieuws in handen kreeg. Daarop is te zien hoe de trap bijvoorbeeld helemaal doorzeefd is met kogels. Ook in muren en deuren zijn verschillende kogelinslagen te zien, op de grond liggen tientallen kogelhulzen.

In de woning hing ook een ISIS-vlag. De agenten vonden er ook een boek over salafisme, naast een geladen wapen. In de woningen stond ook een hometrainer en lagen gewichten. Zo konden de terroristen vermoedelijk in conditie blijven. Slapen deden ze op een van de twee veldbedden.

Maandag begint in Brussel het proces over die schietpartij. Omdat er toen 4 agenten gewond raakten, staat Abdeslam er terecht voor moordpoging op agenten. Het proces zou tot 9 februari duren. Tijdens de duur van het proces zal Abdeslam in de zwaarbeveiligde gevangenis van Vendin-le-Vieil, ten zuiden van Rijsel.

Abdeslam is de enige overlevende van de jihadistische commando’s die op 13 november 2015 de aanslagen in Parijs pleegden. Het proces over de schietpartij in de Driesstraat is de eerste maal dat personen die rechtstreeks betrokken waren bij de aanslagen in Parijs, in het openbaar voor een rechter zullen verschijnen.

Foto: VTM nieuws

Foto: VTM nieuws

Foto: VTM nieuws

Foto: VTM nieuws

Foto: VTM nieuws

Foto: VTM nieuws

Foto: VTM nieuws

Foto: VTM nieuws

Foto: VTM nieuws