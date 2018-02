INTERVIEW. Wij spraken met Vincent Kompany. Gelooft hij zelf nog in zijn WK-kansen?

Reken maar dat hij klaar is voor het WK. “Er is alleen maar twijfel als ik niet fit ben”, zegt Vincent Kompany (31). “Maar nu ben ik fit en is er geen debat.” Nu we dat misverstand uit de wereld hebben geholpen, konden we tijd maken voor de echte passies van Kompany. Zijn ­sociale voetbalclub BX Brussels bijvoorbeeld, waarvoor hij zich vanuit Manchester blijft inzetten. “Ik blijf een kind uit de Noordwijk.”

Het is Vincent Kompany (31) ten voeten uit. Daags nadat hij op 27 december was uitgevallen met een zoveelste spierblessure ontving hij van de Universiteit van Manchester zijn MBA in bedrijfskunde. En ...