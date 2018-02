Democraten waarschuwen president Trump voor constitutionele crisis na lekken FBI-onderzoek

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zopas de nota bekendgemaakt waarin de Republikeinen beschrijven hoe het FBI onderzoek voert naar de inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgens de Democraten lokt de president zo een constitutionele crisis uit.

Het gelekte document beschrijft hoe de Amerikaanse inlichtingendienst FBI de banden tussen het campagneteam van Trump en Rusland tracht bloot te leggen.

Vooraanstaande Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben na de vrijgave van de controversiële nota-Nunes, Donald Trump in een brief gewaarschuwd: “Wij zijn gealarmeerd door berichten dat u van plan zou kunnen zijn dit misleidend document (de memo-Nunes) te gebruiken als voorwendsel om vice-minister van Justitie Rod Rosenstein te ontslaan, in een poging om corrupt het onderzoek van speciaal aanklager Bob Mueller (in de Rusland-affaire) te beïnvloeden of te verhinderen”, schrijven ze.

Watergate

“Wij schrijven u om u ervan op de hoogte te brengen dat wij een dergelijke ongewettigde daad zouden beschouwen als een poging om de justitie tegen te werken in het Rusland-onderzoek. Het ontslaan van Rosenstein, van leiding van het ministerie van Justitie of van Bob Mueller kan uitmonden in een constitutionele crisis van een aard die wij sinds het ‘Saturday Night Massacre’ niet meer kenden.”

Met dit laatste doelt de oppositie op het moment in de Watergate-crisis dat president Richard Nixon gelastte speciaal aanklager Archibald Cox te ontslaan. Dit leidde tot het ontslag van de toenmalige minister van Justitie en zijn adjunct.