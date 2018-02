KV Mechelen en Beqiraj halen hun gram

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag twee speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, en een boete van 800 euro opgelegd aan de nieuwe spits van KV Mechelen, Fatos Beqiraj.

Daardoor kan de rode lantaarn in de Jupiler Pro League niet rekenen op de Montenegrijnse international in de uitmatch tegen RSC Anderlecht (4 februari), maar wel in de cruciale partij tegen KAS Eupen (10 februari).

In de slotfase van de match in Sint-Truiden (2-0) kreeg Beqiraj een rode kaart van Wesley Alen. Volgens zijn assistent deelde de Montenegrijnse spits een elleboogstoot uit tegen de borst van Sascha Kotysch. KV Mechelen pleitte telkens voor de vrijspraak, omdat Beqiraj zich naar eigen zich enkel wilde losrukken van de greep van Kotysch.

De Geschillencommissie gaf de winteraankoop van Malinwa dinsdag twee speeldagen schorsing. Dat was dan wel eentje minder dan de vordering van het Bondsparket, maar Beqiraj zou daardoor wel geschorst zijn voor de degradatietopper Achter de Kazerne tegen Eupen (10 februari). KV Mechelen tekende beroep aan en haalde vrijdag zijn gram.