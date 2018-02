Politie en parket onderzoeken verdacht overlijden in Kortrijk

Kortrijk - In de wijk Walle in Kortrijk is vrijdagmorgen Pedro B. dood aangetroffen. Het gaat om een verdacht overlijden, mogelijk een afrekening in het drugsmilieu.

De geweldpleging op de 41-jarige Kortrijkzaan gebeurde waarschijnlijk in de nacht van donderdag op vrijdag. Vrijdag omstreeks 11 uur is de medische urgentiedienst ter plaatse geroepen toen de man levenloos werd aangetroffen in zijn woning op de wijk Walle. Daarna volgde een gerechtelijk onderzoek. Mogelijk is B. op een gewelddadige manier om het leven gebracht. Het gerechtelijk onderzoek ter plaatse duurde rond 16 uur. Daarna werd de woning van het slachtoffer verzegeld.

Het parket van Kortrijk onderzoekt op welke manier de man is gestorven en wie de dader(s) zijn. Het was er vaak een komen en gaan van mensen, weten de buren. Er was ook veel ruzie. De man is mogelijk het slachtoffer geworden van een afrekening in het drugsmilieu.

Geen commentaar

B. werd in het verleden al een paar keer veroordeeld. Vorig jaar kreeg hij van de rechter in Kortrijk een jaar effectief nadat hij tijdens een verkeerscontrole was betrapt met speed en xtc-pillen. Een huiszoeking leverde nog meer verdovende middelen op. De ouders van het slachtoffer wonen ernaast en willen geen commentaar geven.

“Als de buren het zoveel beter weten als wijzelf, dan moeten ze dat komen zeggen. Dan gaan we eens precies uitleggen wat er aan de hand is. Voor het overige geven we geen commentaar, het is zo al erg genoeg”, zeggen de aangeslagen ouders. De zaak wordt verder onderzocht.