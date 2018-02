Man steekt op klaarlichte dag auto in brand

Een getuige zag hoe een man een brandende prop in de koffer gooide, waarna die in brand vloog. Foto: gsd

Menen - Aan het rusthuis in de Murissonstraat in Rekkem gebeurde vrijdagmiddag een merkwaardig crimineel feit, toen een man op klaarlichte dag een auto in brand stak.

Een vrouw die op weg was om een familielied in residentie Fievez Beyens te bezoeken, zag om 14 uur hoe een man zijn wagen op een veld had geparkeerd. Hij haalde een grote prop papier tevoorschijn, stak die in brand en gooide die in de koffer. Er volgde een ontploffing waarna het voertuig, wellicht een Peugeot, in een mum van tijd in lichterlaaie stond. De vrouw die het tafereel zag gebeuren, was geschokt en maakte zich uit de voeten.

Het woon-zorgcentrum verwittigde de politie, maar die had het vuur ook al opgemerkt. Een aantal agenten was vlakbij, in de buurt van de Moeskroenstraat, een snelheidscontrole met onderschepping aan het doen. Motards van de verkeersdienst die de grote zwarte rookpluim zagen, snelden onmiddellijk ter plaatse. Ze zagen de brandende auto met Franse nummerplaat staan aan de achterzijde van de firma Roussel International, vlakbij de Franse grens. Ook een boom naast de auto was al beginnen te branden.

De brandweer had de vlammen snel onder controle. Van de dader was op dat moment geen spoor meer. Waarom hij de auto in brand stak, was ook niet meteen duidelijk. “Het had in ieder geval niets te maken met de snelheidscontrole”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse.