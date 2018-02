“Wildplasser” moet naar gerechtspsycholoog

Assenede - “Als ik sta te plassen, is het normaal dat de mensen iets zien hangen hé.” Mochten de ogen van de rechter kunnen bliksemen, de 43-jarige Assenedenaar had er vrijdag in de correctionele rechtbank gelegen. Hij stond er terecht voor openbare zedenschennis, exhibitionisme en zedenfeiten bij minderjarigen.

Het was een binnenkomer zoals we ze in de rechtbank niet veel horen bij zedenzaken. De ogen van de rechter spraken boekdelen. “Deze zitting is geen grap, meneer. U staat terecht voor zedenfeiten aan minderjarigen en openbare zedenschennis.”

De man had geen advocaat, en kende het dossier van toeten nog blazen. “Uit het dossier blijkt dat u een probleem heeft, meneer. Ik raad u aan het dossier eens volledig te lezen.”

De alcoholgeur die de beklaagde in de zittingszaal verspreidde, was ook de rechter niet ontgaan. “Wij zijn 11 uur in de voormiddag, meneer, en u zit hier al van 9 uur. Vindt u dat normaal, die alcoholgeur?”

De man hield vol dat hij nog geen druppel alcohol aangeraakt had vrijdagochtend, maar de indringende geur was zeker aanwezig in de zittingszaal.

“Ik ga een gerechtspsycholoog aanstellen om u te onderzoeken. Het geeft u de kans de volledige waarheid in alle eerlijkheid uit de doeken te doen. De man beloofde het advies te volgen, en de gerechtspsycholoog effectief te raadplegen. Op 27 april moet die zijn verslag neerleggen, waarna de rechtszaak tegen de man verdergezet kan worden.