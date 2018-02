Nu komen ook boeren en handelaars in opstand tegen stadiondossier Club Brugge

Brugge - Alleen openbare besturen procederen niet tegen het nieuwe plan voor het stadion voor Club Brugge, zo blijkt uit een bevraging. Alle privé-eigenaren doen dat wel, zoals ook boeren die hun landbouwgrond willen behouden. “En als we tóch moeten verkopen, dan aan de hoogste bieder.”

Een of honderd beroepen, dat maakt geen verschil: het gaat om de inhoud Franky Demon

Het verzet tegen het nieuwe Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP), het plan dat de krijtlijnen uitzet voor een nieuw stadion voor Club Brugge en een bedrijventerrein langs de Blankenbergse Steenweg, gaat verder dan ondernemers Paul Gheysens, Joris Ide en de Brugse projectontwikkelaar Novus en een koepel van natuurverenigingen.

Sterker nog, bij een bevraging kregen we niet één privé-eigenaar aan de lijn die niet in het verweer gaat. Naast het beroep van Ide en Novus, die de voorbije jaren een optie namen op zowat 50 van de 77 hectare die onteigend wordt, zouden ook zeker twee eigenaars op eigen houtje beroep hebben aangetekend. Zoals een landbouwersfamilie, die al decennialang gronden langs op de site bewerkt en ook een deeltje ervan bezit. “De beste landbouwgrond van de regio”, klinkt het. “Het zou zonde zijn om daar een stadion en een bedrijventerrein neer te zetten.” De beroepen vertegenwoordigen liefst drie vierden van de gronden van het onteigeningsplan. Het andere deel is in handen van openbare instellingen, zoals het OCMW (14,5 hectare). De West-Vlaamse Intercommunale (WVI), die de onteigeningen zal moeten uitvoeren, heeft 2,7 hectare in handen.

“Betalen drievoud”

Hoe dan ook vertegenwoordigen Ide en Novus het gros van de gronden, voor het stadion en het bedrijventerrein samen een 115-tal percelen. Zelfs vorig jaar hebben eigenaars handtekeningen gezet op een verkoopovereenkomst. “Eerder was WVI al langsgekomen, maar Novus wilde het meer. Ze boden zowat het drievoud”, zegt een eigenaar, die anoniem wenst te blijven. Net als nagenoeg alle eigenaars overigens: de zaak ligt erg gevoelig. “Nadien voelde ik me wat bekocht: ik ben fervent Club Brugge-supporter en wist toen nog niet wat ik nu weet. Ik hoop in ieder geval dat er een akkoord komt.”

Dan hebben andere eigenaars er veel minder problemen mee om een hoge prijs te zetten op hun grond. “Ik ben hier geboren en getogen en ben tot aan mijn pensioen landbouwer geweest. Voor mij mag alles blijven zoals het is. Maar als ik dan toch moet verkopen, dan is het toch normaal dat ik dat doe aan de hoogste bieder?” Of nog: “Het stadsbestuur ligt dwars, niet wij. De stad wil onze waardevolle grond inlijven voor een prikje. Natuurlijk laten we dat niet zomaar gebeuren.”

“Staan juridisch sterk”

Ondanks het protest dichtte bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) dinsdag het dossier een grote overlevingskans toe. Partijgenoot en Brugs schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) heeft er ook nog alle vertrouwen in. “Een of honderd beroepen, dat maakt geen verschil: het gaat om de inhoud. Tegenstanders oordelen dat ruimte voor voetbal enerzijds en voor bedrijven anderzijds niet van algemeen belang is, wij menen van wel. Het is aan de Raad van State om te oordelen of de procedures correct verlopen zijn, maar volgens mij staan we juridisch sterk.”