Vreemd ongeval: auto belandt in muur van Brico-winkel, inzittenden vluchten weg

Antwerpen - Op de overdekte parking van de Brico Plan-it aan de Noorderlaan in Antwerpen gebeurde vrijdagavond een vreemd ongeval. Een auto belandde er tegen de muur die de parking van de winkel scheidt. “De drie inzittenden vluchtten weg”, bevestigt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “We sporen hen op.”

Het voertuig waarmee het ongeval gebeurde is een huurwagen die op aardgas rijdt. Omdat er na de botsing rook uit het voertuig kwam, kwam de brandweer ter plaatse. Zij onderzochten ook de stabiliteit van de geraakte muur.

Voorlopig is het nog onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren, wel is de parking naar verluidt een populaire plek voor joyriders. Het voertuig waarmee het ongeval gebeurde, is een huurwagen van het nieuwe autodeelsysteem Poppy.

“Wij kunnen dit enkel ten strengste veroordelen”, reageert een woordvoerder van Poppy. “Dit is duidelijk niet hoe Poppy gebruikt moet worden. We weten wie met die auto reed en we zullen die gegevens ook op een legale manier aan de politie bezorgen.”

“Het moet duidelijk zijn dat er geen straffeloosheid is wanneer men met onze auto’s rijdt. Dit mag absoluut niet meer voorkomen. We zullen er alles aan doen om dit in de toekomst te vermijden.”

Wel vaker misbruik

De Poppy-wagens worden wel vaker misbruikt. Gebruikers kunnen de wagens van het autodeelsysteem overal met een klik op de smartphone openen, starten en uitlenen. Opvallend: uitgerekend vrijdagochtend meldde het bedrijf dat het tachtig gebruikers moest weigeren, onder andere omdat ze zonder rijbewijs of roekeloos reden. Op twee weken tijd telt Poppy al tientallen ongevallen.

Foto: bfm

Foto: bfm

Foto: bfm

Foto: bfm