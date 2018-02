Ferry met 23 schoolkinderen al bijna 2 weken vermist, maar zoektocht werd stopgezet: “Dit doet zo’n pijn”

Het duurde 8 dagen vooraleer er een zoektocht op gang werd getrokken. Maar amper een paar dagen later is die alweer stopgezet. Een ferry met daarop minstens 80 mensen is dus nog steeds vermist. Familie en vrienden van de mensen aan boord, waaronder ook 23 schoolkinderen, schreeuwen hun onmacht uit: “Dit doet zo’n pijn.”

De veerboot MV Butiraoi wordt al vermist sinds 20 januari. Het vaartuig vertrok van het eiland Nonouti en was op weg naar de hoofdstad Tarawa, wat twee dagen zou moeten duren. Maar onderweg verdween de boot.

Pas acht dagen na die verdwijning werd de regering van Kiribati daarvan op de hoogte gebracht. Dat er mogelijk iets met de ferry gebeurd was, begon pas te dagen nadat een bootje werd ontdekt met daarin schipbreukelingen die dagenlang op zee had rondgedobberd zonder voedsel en water. Niemand had voordien blijkbaar gemerkt dat de boot niet gearriveerd was op het geplande moment.

Onder andere de Nieuw-Zeelandse luchtmacht en Australische en Amerikaanse hulpdiensten werden ingezet van zodra dat besef er wel was. Maar de zoektocht leverde niks op. Een paar dagen later werd die internationale zoektocht weer afgeblazen nadat computermodellen hadden aangetoond dat de kans om nog overlevenden te vinden bijna onbestaande is. Er zijn wel nog een aantal boten van de kustwacht van Kiribati die verder zoeken.

Schoolkinderen

Aan boord van de vermiste ferry zaten minstens 80 mensen. Zeker 23 onder hen waren schoolkinderen die op weg waren naar hoofdstad Zuid-Tarawa om daar de start van het nieuwe schooljaar aan te vatten. Familieleden van de vermoedelijke slachtoffers eisen intussen van de overheid antwoorden. Phillip Bonteman was een van die 23 schoolkinderen. Zijn familie hoopt dat hij toch nog levend gevonden wordt. “Hij is nog zo jong. Het doet zoveel pijn om een van onze familieleden te verliezen”, zegt Sally Morrison, de tante van de 15-jarige Phillip. “Ik blijf hopen dat hij daar ergens nog levend is. We kennen nog steeds niet het volledige verhaal.”

“Dit had nooit mogen gebeuren”, zegt Sir Ieremia Tabai, een parlementslid van Kiribati. Daarmee wordt onder andere verwezen naar het feit dat nu gezegd wordt dat de veerboot al lang niet meer zeewaardig was. Vermoed wordt dat de houten veerboot in stukken zou gebroken zijn en daarna zonk. Omdat de boot geen alarmsysteem had, kon er geen alarm geslagen worden. De MV Butiraoi zou ook maar één vlot en twee rubberboten hebben gehad. “Dit is een echte tragedie.” Op het eiland Nonouti wonen zo’n 2.000 mensen. Bijna iedereen op het eiland kent wel iemand van de vermisten op de boot.

Hoe het komt dat er zo laat pas alarm werd geslagen, is niet duidelijk.

De Republiek Kiribati, dat bestaat uit 33 atollen en riffen, en waar 110.000 personen wonen, strekt zich uit over 3.460 kilometer ten noordoosten van Fiji.