Nainggolan wil nooit meer weg uit Italië: “Contract voor het leven bij AS Roma”

Radja Nainggolan kon deze winter opnieuw weg bij AS Roma, want ditmaal trok de Chinese topclub Guangzhou Evergrande hevig aan de mouw van de middenvelder. Maar Radja wil eigenlijk nooit meer weg, zo liet hij weten aan Sky Italia. “Ik heb al zoveel clubs geweigerd, dat ik eigenlijk zonder twijfel een contract voor het leven kan tekenen bij AS Roma”, aldus de Rode Duivel.

“Ik ben bijzonder blij bij Roma en zie geen enkele reden om te vertrekken. Ik heb hier alles wat ik nodig heb, zelfs een enorme smak geld kan daar weinig aan veranderen. Ik heb al zoveel clubs geweigerd, dat ik eigenlijk zonder twijfel een contract voor het leven kan tekenen bij AS Roma. Tenzij ze natuurlijk beslissen om me aan de deur te zetten… Neen, het belangrijkste in mijn leven is dat ik gelukkig ben. En dat ben ik hier ook.”