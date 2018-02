Vrouw steekt nieuwe vriend dood voor ogen van haar kinderen omdat ze niet wilde dat hij naar verjaardag van zoontje ging

Menen - Steve Depla, een 31-jarige man uit Menen, is begin deze week gedood door zijn nieuwe vriendin in La Louvière. De vrouw wilde niet dat hij naar Menen ging voor de verjaardag van zijn zevenjarig zoontje. “Ze stak hem dood voor de ogen van haar kinderen.”

Het was het 11-jarige zoontje van Gaelle B. dat maandag alarm sloeg volgens de nabestaanden van Steve Depla (31) uit Menen. De jongen had gezien hoe zijn moeder haar nieuwe vriend twee keer met een mes in de borst had gestoken. “Het zoontje nam de telefoon en belde naar iemand om te zeggen wat er was gebeurd”, zegt Laetitia Diericx, de ex-vriendin van Steve.

Steve en Gaelle B. leerden elkaar ongeveer vijf maanden geleden kennen. Steve was negen jaar samen geweest met Laetitia, maar in juni zette de vrouw een punt achter de relatie. Twee maanden later leerde Steve Gaelle kennen. “Hij is na een paar weken bij haar en haar twee kinderen ingetrokken in La Louvière”, zegt Beatrice Rasschaert, de mama van Steve. “Hij kwam nog geregeld naar Menen voor zijn drie kinderen die hij met Laetitia had, maar op 13 januari was het de laatste keer dat ik hem heb gezien.”

Jaloezie

De nieuwe relatie van Steve liep namelijk ook niet van een leien dakje. Volgens Laetitia en Beatrice was zijn nieuwe vriendin erg jaloers en gewelddadig. “Ze wilde niet dat hij nog naar Menen kwam. Ze vond dat hij daar niets te zoeken had”, zegt Laetitia.

Het zorgde voor hoogoplopende ruzies tussen het koppel. Steve wilde enkel zijn kinderen zien, maar Gaelle hield dat tegen. Wellicht was dat ook de reden waarom de ruzie maandag volledig escaleerde. “Steve zou de 29ste naar Menen komen om de dag erna de verjaardag van zijn grootmoeder te vieren en een dag later die van zijn zoontje Mateo, dat zeven werd. Maar wellicht mocht hij niet van haar”, zegt Beatrice.

Steve maakte aanstalten om te vertrekken, maar keerde nog op zijn stappen terug om zijn kleren te nemen. Daarop liep de discussie uit de hand. Gaelle B. belandde op de grond, greep een mes en stak Steve twee keer. Ze doorboorde daarbij zijn long. De man verloor veel bloed en stierf voor de deur van het huis.

Levensgenieter

Gaelle diste nog een verhaaltje op dat ze Steve zo voor haar huis had gevonden, nadat hij was weggeweest met vrienden. De politie hechtte echter weinig geloof aan het relaas. In het huis vonden ze glasscherven en bloed. Buren hadden een hoogoplopende ruzie gehoord waarbij de vrouw krijste. Uiteindelijk zou B. de feiten dan toch bekend hebben. Ze zit momenteel in de gevangenis van Bergen.

Voor Laetitia is het geen complete verrassing wat er zich in het huis afspeelde. “Die vrouw moest al voor de rechter verschijnen omdat ze al eens haar ex had verwond met een onkruidwieder. Ook Steve kwam hier eens toe met een grote wonde aan de hals nadat ze hem met een mes had geraakt. Ze is vooral erg gewelddadig als ze heeft gedronken.”

Voor Beatrice is de dood van haar zoon vanzelfsprekend een groot verlies. “Zijn grootmoeder die 94 jaar is weet het nog niet. Ik durf het haar niet te vertellen”, zegt de vrouw. “Steve was een levensgenieter, maar zijn kinderen waren zijn alles. Hij stond ook altijd klaar om anderen te helpen”, zucht de vrouw.

Steve wordt komende dinsdag 6 februari om 9.30 uur begraven in de Sint-Jozefskerk op de Barakken.