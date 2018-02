Gent -

Wordt in een Gentse stadsschool een leerkracht ziek, dan schiet ­Nadine Vanderhaeghen (54) te hulp. De ‘mobiele’ juf gaf dit schooljaar al les op vijftien scholen. “’s Ochtends weet ik vaak niet in welke school ik die dag zal staan. Dat is stresserend, maar het geeft erg veel voldoening.”