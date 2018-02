Gedetineerde (60) eist cel voor zich alleen: “Ik krijg elke dag slaag omdat ik snurk als een drilboor”

Brugge - André Drabs (60, foto), een gedetineerde in de gevangenis van Brugge, krijgt naar eigen zeggen elke dag slaag van medegevangenen. De reden: hij snurkt vreselijk hard. Op piek­momenten haalt hij 93 decibel, het equivalent van een drilboor. Daarom eist de man via de rechtbank een privécel op. “Elke nacht krijgt mijn cliënt een vuist in zijn gezicht omdat hij te veel lawaai maakt”, zegt zijn advocaat.

Antwerpenaar André Drabs (60) zit sinds juni in de gevangenis van Brugge. Hij zit drie jaar cel uit wegens be­laging, bedreiging en schriftvervalsing. Eerder was hij ook al opgesloten in Wortel en Antwerpen. Daar kenden ze zijn snurkprobleem, maar het werd opgelost met een eigen cel.

De gevangenis van Brugge weigert hem dat privilege. Gevolg: Drabs krijgt naar eigen zeggen elke nacht slaag van moegetergde medegedetineerden. Drabs snurkt volgens zijn advocaat uitzonderlijk hard. Op piekmomenten haalt hij 93 decibel, het equivalent van een drilboor. “Zijn medegedetineerden kunnen daardoor de slaap niet vatten en dat leidt tot gewelddadige confrontaties. Zo goed als elke nacht wordt mijn cliënt gewekt door een vuistslag in zijn gezicht of een slag met een pot”, zegt Joris Van Maele, raadsman van Drabs. Volgens de advocaat wordt Drabs ook op de gang belaagd. “Zijn gesnurk draagt zo ver dat ook gevangenen in andere cellen er last van hebben.”

De situatie is onhoudbaar geworden, vinden de gedetineerde en zijn advocaat. “Mijn cliënt heeft lange tijd beweerd dat de blauwe plekken in zijn gezicht het gevolg waren van valpartijen. Hij was bang dat er represailles zouden volgen als hij het geweld van medegedetineerden zou verklikken. Maar nu is zijn veiligheid in gevaar. Hij durft nog amper te slapen.”

Via een procedure in kort geding hoopt André Drabs een cel voor zich alleen te krijgen. Omdat de gevangenisdirectie niet meewerkt, eist zijn advocaat van de gevangenis een dwangsom van 500 euro per dag dat Drabs nog een cel moet delen.

Om zijn argumenten kracht bij te zetten, liet Drabs zich intussen onderzoeken door een arts. “Het onderzoek toont aan dat mijn cliënt tijdens het slapen gemiddeld 57,6 decibel produceert, wat overeenkomt met een schreeuwend kind.”

De advocate van de gevangenis nuanceert. “De eis is volgens ons ongegrond. Het slaaponderzoek wees uit dat de man zelf slaapt als een roos. Bovendien is het niet bewezen dat de blauwe plekken het gevolg zijn van zijn snurkprobleem. Die slagen kunnen net zo goed het gevolg zijn van zijn onhebbelijke karakter”, zegt advocate Eline Dupont.

De rechtbank heeft een week bedenktijd. Uitspraak op 9 februari.