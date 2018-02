Universiteit opent vernieuwd zwembad en niet alleen studenten zijn er welkom

Elsene / Brussel - Studenten en andere zwemmers hebben er een tijd op moeten wachten, maar voortaan kan je opnieuw terecht in het zwembad van de Vrije Universiteit Brussel. Zowat twee jaar geleden ging het oude zwembad volledig tegen de grond. Het is nu het zuinigste zwembad van Brussel en daar kreeg het in 2016 al een prijs voor.

Met een prachtige choreografie van de eigen zwemschool SWIMOVE werd het fonkelnieuwe zwembad van de VUB gisteren geopend. De studenten hebben er alleszins lang geduld voor moeten uitoefenen, maar na jaren zwoegen, staat het nieuwe zwembad er eindelijk. En het moet gezegd; het gebouw is niet van de minste. Eind 2016 werd het project zelfs nog uitgeroepen als één van de tien voorbeeldgebouwen van Brussel door Be.exemplary.

Verstelbare bodem

Het zwembad is het zuinigste zwembad van Brussel door onder andere een betere isolatie, efficiënte luchtventilatie, warmte- en spoelwaterrecuperatie en energieproductie via warmte. Voortaan zijn er ook twee zwembaden. Enerzijds het grote bad van 25 meter lang met een diepte tot drie meter. Anderzijds is er ook een klein bad van dertien meter lang met een beweegbare bodem. Het instructiebad heeft een in te stellen diepte zodat baby's, peuters, senioren en andersvaliden er ook terecht kunnen.

“Het zwembad wordt er eentje voor de hele buurt, niet enkel voor de mensen op de campus”, zegt prorector Paul De Knop. “We hopen ook van 85.000 bezoekers naar 130.000 bezoekers per jaar te kunnen gaan. Dat zou moeten lukken dankzij uitgebreide openingsuren en democratische tarieven. Ik ben enorm tevreden met het nieuwe zwembad. Het vorige was al dertig jaar oud en versleten en niet meer aangepast aan de huidige normen.”

Het zwembad is al open voor de studenten. Vanaf 10 februari kan iedereen er terecht. “Dit is een beetje het sluitstuk van een heleboel investeringen in sportinfrastructuur op de campus. Toch heb ik nog één grote droom”, verklapt De Knop. “Dat is het realiseren van een gevechtsporthal. Veel jongeren zijn daar tegenwoordig in geïnteresseerd en de kennis is op deze campus zeker aanwezig.”

Het zwembad kostte in totaal acht miljoen. Meer dan de helft daarvan zijn overheidsbijdragen. Maar er werden ook 992 virtuele tegels gekocht door alumni en donateurs. Samen met enkele grote sponsors hebben zij de rest van het financiële kostenplaatje aangevuld.