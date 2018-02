Dokwerker slaat helemaal door na banale ruzie: “Hij sloeg me terwijl ik ons eenjarig zoontje vasthield”

Staden - Een 42-jarige man uit Staden zit in de cel voor poging doodslag op zijn vrouw en 16-jarige stiefdochter. Na een banale ruzie ging de man volledig door het lint. Als een razende gek viel hij ook twee buren aan. Ook zij moesten naar het ziekenhuis.

De ernstige feiten deden zich vorige zondagavond voor in een rustige wijk in de Kerkhofblommenstraat in Staden. F.B., een havenarbeider die afkomstig is uit Brugge, kwam er vier jaar geleden wonen met zijn nieuwe vrouw D.D. (38) en drie kinderen uit hun vorige relaties. Samen kregen ze vorig jaar ook een zoontje.

Het gezin zat zondagavond te eten toen een banale ruzie volledig uit de hand liep. “Omdat mijn dochter van 16 haar kamer weigerde op te ruimen, werd hij razend”, zegt zijn vrouw. “Hij viel eerst mij aan en daarna mijn dochter. Zelfs terwijl ik ons 1-jarig zoontje in mijn armen hield, sloeg hij op mij.”

De dokwerker, een kolos van 102 kilogram, sloeg zijn vrouw een gebroken neus en een blauw oog en duwde haar met hun zoontje tegen de schouw. Ze liep daarbij een gapende wonde in haar hoofd op, het jongetje bleef ongedeerd. Daarna schopte en sloeg de man op zijn 16-jarige stiefdochter. Hij probeerde het meisje ook te wurgen.

De andere twee kinderen van 15 en 12 jaar konden naar de buren vluchten. Ook de stiefdochter probeerde dat, maar B. liep haar achterna. “Toen mijn vrouw de deur opendeed, werd ze direct door hem aangevallen”, zegt een buurman. “We zaten net te eten en ik hoorde haar krijsen. Ik ben haar direct gaan helpen.”

Bijtwonden

F.B. gooide zijn buurvrouw tegen de muur en sloeg op haar gezicht. Haar echtgenoot probeerde B. in bedwang te houden. “Terwijl ik hem in een wurggreep hield, beet hij in mij arm. Ik liep verschillende bijtwonden op in afwachting van de politie.”

Zowel D.D., haar dochter als de twee buren werden naar het ziekenhuis gebracht, nadat het incident was afgelopen. De buurvrouw is voor twee dagen arbeidsongeschikt verklaard. F.B. werd gearresteerd voor poging doodslag. Zijn aanhouding werd gisteren met een maand verlengd.

“Ik heb een contactverbod aangevraagd. Ik wilde al lang van hem weggaan, maar vond geen manier. Nu ben ik opgelucht dat het voorbij is”, zegt D.D.

Zelf mishandeld

De vrouw leerde F.B. in 2013 kennen. In 2015 trouwde ze met hem. Tot dan was er geen vuiltje aan de lucht. “Hij droeg me op handen. Maar een maand na ons huwelijk begonnen de problemen”, gaat D.D. verder. “Hij dronk veel en kon niet omgaan met kleine ergernissen. Hij is zelf mishandeld geweest door zijn ouders. Zolang hij enkel mij aanviel, kon ik ermee leven. Maar van mijn kinderen moest hij afblijven. Hij moet psychisch geholpen worden.”

Ook de buren willen de man nooit meer zien. Ze zullen zelfs camerabewaking hangen. “Hij moet hier weg, het is een gevaar voor de maatschappij”, zeggen ze geschrokken na het voorval. “Die kinderen zijn de afgelopen jaren al drie keer bij ons komen schuilen. We kunnen hen toch moeilijk aan hun lot overlaten wanneer dat gebeurt?”