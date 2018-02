Lukas (18 ) is enige Belg in prestigieuze internationale dansfinale: “Mijn moeder en vier zussen dansten ook”

Sint-Niklaas / Sint-Gillis-Waas - De jonge danser Lukas Bareman (18) staat op de drempel van een internationale carrière, nu hij geselecteerd is voor de hoogstaande Prix de Lausanne. Een hele prestatie voor iemand die pas negen jaar geleden begon te dansen bij Clapaja.

Lukas is volop aan het repeteren voor de finale vandaag zaterdag, maar de jongeman uit Sint-Pauwels blikt toch met plezier nog even terug op waar het allemaal begon. “Mijn passie voor dans begon toen ik negen was. Mijn moeder en mijn vier zussen dansten bij danscenter Clapaja in Sint-Niklaas. Mijn moeder vroeg aan mijn broer en mij of we niet eens tapdans wilden proberen. Ik was eerst sceptisch, want dans leek niet echt iets voor jongens. Maar na een jaar tap en jazzdans was het voor mij duidelijk dat jongens wel degelijk een belangrijke rol spelen in dans. Kort daarna deed ik mee met een zomerkamp, georganiseerd door de Federatie voor Dans en Sport. Tijdens de balletlessen voelde ik me heel goed in mijn vel. Daarna werd ik aangenomen in de Koninklijke Balletschool van Antwerpen en zo begon mijn grote dansavontuur”, doet Lukas zijn verhaal.

Na vier jaar trok Lukas naar de Zwitserse Balletschule Theater Basel. “Directrice Amanda Bennett is gerespecteerd in de danswereld. Voor mij een reden te meer om me onder haar vleugels verder te ontplooien.”

Contract

Dat lijkt meer dan gelukt want Lukas werd, als enige Belg, geselecteerd voor de prestigieuze Prix de Lausanne. “Dat is een competitie die jonge dansers uit de hele wereld een kans geeft om een contract te krijgen in een compagnie of school. Het is een hele eer om gekozen te worden. Mijn eerste reactie was ongeloof. Ik was verbaasd omdat er wereldwijd zoveel kandidaten zijn. Ik ben inderdaad de enige Belg, maar daar maak ik mij niet zo druk over. Mijn passie voor dans deel ik met de anderen. Ik kijk voorbij nationaliteit, religie of wat dan ook. Er wordt vooral gekeken of je talent hebt en of je een kans maakt in de danswereld. Je kunt technisch nog zo goed zijn, maar als je geen artistieke kant hebt, kun je het vergeten.”

Intussen is Lukas in Lausanne al volop bezig met repeteren. “De ervaring is ongelofelijk. De sfeer is zeer goed en zet je aan om meer uit jezelf te halen.” Het is nu duimen voor Lukas dat hij erin slaagt om een stekje te bemachtigen in een vermaarde compagnie. Maar ook al liggen de ambities hoog en denkt hij niet in termen van nationaliteit, toch vergeet hij het Waasland niet. “Ik kom zeker nog terug naar België. Voor mijn familie en vrienden en wie weet om te dansen. Je weet maar nooit wat de toekomst brengt.”