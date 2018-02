In zo goed als alles Vlaamse scholen sporen van gevaarlijke asbest terug te vinden

In zo goed als alle Vlaamse scholen is asbest terug te vinden. Dat blijkt uit een rapport van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). In twee derde van de gevallen moet het asbestprobleem snel worden opgelost. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) maakt daarvoor 7,5 miljoen euro vrij. “We zullen het nog aanwezige asbest systematisch en doelgericht verwijderen.”

De Vlaamse regering wil Vlaanderen tegen 2040 asbestvrij maken. Daarom kreeg OVAM de opdracht om een asbestafbouwplan op te maken voor gebouwen. Daarin krijgen openbare gebouwen zoals scholen prioriteit.

Uit het rapport dat OVAM in dat kader opmaakte, blijkt nu dat in 98 procent van de 300 onderzochte scholen bouwmaterialen met asbest aan­wezig zijn. De scholen werden representatief geselecteerd uit het gesubsidieerd en het gemeenschapsonderwijs (GO!). Ook werd rekening gehouden met eventuele recente verbouwingen en het bouwjaar van de scholen.

De asbeststoffen komen vooral voor in daken, gevel­bekleding, schoolborden, dorpels en vensterbanken. In 65 procent van de scholen moeten de asbestproblemen worden opgelost. Vaak kan dat op de korte termijn met kleine ingrepen. “Dat wil zeggen dat scholen niet moeten wachten op de sloop of grote verbouwingen voor ze de problemen aanpakken”, zegt OVAM-woordvoerder Jan Verheyen. “Ze kunnen bijvoorbeeld al contact opnemen met een erkend verwijderaar en de werken inplannen.”

“99 procent van onze scholen heeft een asbestinventaris”, zegt GO!-woordvoerster Johanna Laurent. “We hebben zelf scholen naar voren geschoven waarvan we wisten dat er nog asbestproblemen waren. Zo kunnen die ook op korte termijn worden opgelost.”

Alleen in de kelder

Zo ook in vrije scholengroep De Schom uit Genk. “We hadden al veel asbest laten verwijderen tijdens verbouwingen”, zegt directrice Martine Bobaers. “In geen enkele klas is nog asbest aanwezig. Er is nu alleen vast asbest in de kelder. Daar komen de leerlingen niet en dat gaan we in de zomer aanpakken.”

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) maakt daar 7,5 miljoen euro voor vrij. “Dankzij deze inventarisatiestudie waar scholen vrijwillig aan deelnamen, kunnen we het nog aanwezige asbest systematisch en doelgericht gaan verwijderen, ook al is er geen acuut gevaar voor de gezondheid. De komende maanden wordt prioritair via erkende asbestverwijderaars 784 ton asbest versneld verwijderd.”