Deze beslissingen van de ref konden de fans van Antwerp niet pruimen. Dit is ons oordeel

Het was het avondje van Antwerp niet. The Great Old verloor op eigen veld van Waasland-Beveren. Voor de thuisfans had de ref boter op zijn hoofd: bij de 1-1 van de bezoekers stond Angban voor hen buitenspel, de strafschop bij de 1-2 was er voor hen geen.

Discussie 1: Angban scoort de 1-1

De situatie: Jans krijgt vlak voor rust de bal aan de rand van de zestien en trapt een perfecte voorzet. Die belandt bij Angban en die werkt netjes af. Op het moment dat de voorzet van Jans vertrekt, staat Angban geen buitenspel, maar het lijkt erop dat de bal even afwijkt op een bezoekend hoofd. In dat geval staat Angban wel offside en is de goal onterecht. Bölöni wond zich overigens voor de vrije trap al op, want die kwam er na een volgens hem fout toegekende inworp.

Ons oordeel: De bal wijkt niet af. Dat is duidelijk te zien op vertraagde en ingezoomde beelden van PlaySports. Terechte beslissing dus. Wat de inworp voor Waasland-Beveren vooraf betreft: ook dit is moeilijk te zien, maar de bal lijkt inderdaad via een bezoekend been over de lijn te gaan. Hier had Antwerp dus een ingooi kunnen krijgen.

Enkel vertraagd en met een vergrootglas is te zien dat niemand de bal raakt

Discussie 2: Waasland-Beveren krijgt een strafschop

De situatie: Het is vlak na rust. MMaee duikt plots moederziel alleen voor Sinan Bolat op, tikt de bal even opzij en gaat dan tegen de vlakte. Strafschop, Thelin scoort de 1-2, tegen de gang van zaken op het veld in.

Ons oordeel: Bolat raakt Mmaee wel degelijk en komt niet in de buurt van de bal. Terechte strafschop.