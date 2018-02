Haven Oostende krijgt vier meter hoog hek met scheermesdraad tegen illegalen

Oostende - Een vier meter hoge omheining met scheermesdraad moet voorkomen dat transmigranten de nieuwe ferryverbinding naar Ramsgate zullen gebruiken om in Groot-Brittannië te geraken. Omdat die omheining nog wat op zich laat wachten, is het nog niet duidelijk wanneer die nieuwe verbinding voor vrachtwagens er komt.

Oostende kondigde vorig jaar de komst aan van een nieuwe ferryverbinding tussen de badstad en Ramsgate. Daarmee wordt een jarenlange traditie van overvaarten van Oostende naar het Verenigd Koninkrijk nieuw leven ingeblazen. De lancering was gepland op 1 maart dit jaar, maar die timing wordt niet gehaald.

Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een parlementaire vraag van diens partijgenoot en Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA). Volgens Jambon is het niet ondenkbaar dat migranten of mensensmokkelaars de nieuwe verbinding roroverbinding (roro staat voor roll-on-roll-off, nvdr.) met begeleide vracht zullen benutten om in Groot-Brittannië te geraken. De Vlaamse overheid plaatst daarom een vier meter hoog onbeklimbare omheining met scheermesdraad.

Geleerd uit verleden

“In het verleden heeft de aanwezigheid van een ferrylijn veel overlast met illegale transmigranten veroorzaakt in Oostende”, zegt Brecht Vermeulen. “Toen werden geen duidelijke afspraken gemaakt met de ferrymaatschappij. Dankzij het constructief overleg met alle betrokken politie- en overheidsdiensten, met Seabourne Freight én de Britse politie zal de overlast nu tot een minimum beperkt zijn.” Omdat de omheining nog even op zich laat wachten, is de lancering van de ferrylijn opgeschoven naar een latere, nog niet bepaalde datum.

Meer camera’s en bewaking

Niet alleen de omheining moet transitmigranten afschrikken. Het havenbedrijf zorgt ook voor een hoogtechnologisch camerasysteem op de terminal, en de terminaluitbater engageert zich om de klok rond voor onthaal te zorgen, met permanente bijstand van een private bewakingsagent met patrouillehond.

Op de parking en de inschepingszone moet er straks ook een permanente patrouille komen. De Britse autoriteiten zullen op de terminal bijstand geven voor de grenscontrole, met cameraobservatie en CO2-meting. “Dat alles komt nog bovenop de tien extra lokale agenten en zestien scheepvaartpolitieagenten”, aldus nog Vermeulen.

Foto: dji