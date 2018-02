CEO De Brabander na 15 maand weg bij voetbalbond: “Jullie wisten het voor mij”

De wegen van de Belgische voetbalbond KBVB en CEO Koen De Brabander (53) scheiden. De Brabander bood zelf zijn ontslag aan toen voorzitter Gérard Linard hem vertelde dat de bond niet langer met hem wilde samenwerken. De CEO was nog maar vijftien maanden in dienst aan de Houba de Strooperlaan.

Waarom hebt u zelf ontslag genomen en het verdict van het Uitvoerend Comité niet afgewacht?

“Ik had vandaag (gisteren dus, nvdr.) een gesprek met bondsvoorzitter Gérard Linard en voelde dat er geen vertrouwen meer was. Ik had een duidelijk plan, maar verschillende geledingen in de bond konden zich daar niet in vinden. Dan moet je consequent zijn. Ik wil benadrukken dat ik mooie dingen heb gerealiseerd: de videoref, het semiprof-statuut voor de refs...

Is het voor iemand van buiten het voetbal niet heel moeilijk om op zo’n post te functioneren?

“Het is een handicap als je niet uit het voetbal komt, dat geef ik toe. Ik heb me eerst een hele tijd moeten inwerken, en een voetbalbond met zijn Vlaamse en Franstalige vleugels is een heel complex gegeven. Daar heb je tijd voor nodig. Maar het moet ook snel gaan. Het is een aparte wereld. Zo wisten jullie, journalisten, vóór mij wat er over mij werd verteld. Dat is in ­andere sectoren toch anders. Misschien had ik sommige dingen beter kunnen doen, maar globaal blik ik positief terug.”

Wat nu?

“Ik ga wat rust nemen, tijd aan mijn familie besteden. Ik heb genoeg bagage en achtergrond (voor hij CEO werd, was hij aan de slag bij BDO, één van de leidende firma’s in ­bedrijfsrevisie, nvdr.) om weer aan de slag te gaan. Ik ben wel ontgoocheld, maar niet verdrietig of ­beschaamd.”