President Trump geeft geheime memo vrij, Democraten dreigen met constitutionele crisis

Met goedkeuring van president Trump heeft de Inlichtingencommissie in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vrijdag de omstreden “memo-Nunes” vrijgegeven. Dat politiek geladen document, besteld door de Republikeinse voorzitter van die commissie, beschuldigt de FBI en het Ministerie van Justitie van vooringenomenheid bij het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, en lijkt vooral als doel te hebben dat onderzoek te doen ontsporen. Tot onvrede van de Democratische oppositie, die dreigt met een constitutionele crisis als Trump onderzoeker Robert Mueller of diens baas Rod Rosenstein zou ontslaan...

Politiek Washington was er al dagenlang van in de ban, maar pas vrijdag gaf de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden - na groen licht van president Trump - de memo-Nunes (vernoemd naar de voorzitter van de commissie) vrij. Daarin beschuldigen de Republikeinse auteurs de FBI en het Ministerie van Justitie van vooringenomenheid in het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Conclusie: hoge regeringsambtenaren hadden in de aanloop naar de presidentsverkiezingen een voorkeur voor de Democratische Partij en Hillary Clinton.

De memo-Nunes stelt vragen bij het afluisteren van deze Carter Page Foto: AP

Wat staat er in de memo-Nunes?

De controversiële nota bestaat uit 3,5 bladzijden en zegt “bezorgdheid op te wekken wat betreft de legitimiteit en de wettigheid van sommige daden” gesteld door de FBI en het ministerie van Justitie. Beide instanties krijgen het verwijt door misleiding een rechterlijk mandaat te hebben verkregen om Carter Page, een vroegere diplomatieke adviseur van de Trump-campagne, af te luisteren.

De FISA-wet (Foreign Intelligence Surveillance Act) legt speurders van het ministerie van Justitie namelijk op dat ze doorslaggevende elementen moeten voorleggen alvorens ze het recht te krijgen om die persoon af te luisteren. Maar volgens de memo baseerden het Ministerie van Justitie en de FBI zich daarvoor op informatie van Christopher Steele, een vroegere Britse spion. En diens missie werd uitgerekend gefinancierd door de Democratische partij en het campagneteam van Hillary Clinton, “wat duidelijk een anti-Trump partijdigheid aantoont”.

De memo beschuldigt de vier ondertekenaars van het verzoek om te mogen afluisteren er dan ook van “vrijwillig te hebben nagelaten de politieke motieven van Steele uit te leggen”. Het gaat om de toenmalige FBI-directeur James Comey, zijn vroegere adjunct Andrew McCabe, de vroegere vice-verantwoordelijke van het ministerie Sally Yates en de huidige viceminister van Justitie Rod Rosenstein.

Verder wijst de memo er ook op dat de geloofwaardigheid van Steele twijfelachtig was: “Hij loog tegen de federale politie omtrent zijn contacten en speelde vertrouwelijke informatie door naar de media. Hiermee trad hij de in de wereld van de inlichtingendiensten geldende regels van vertrouwelijkheid met voeten.”

READ: The full House Intelligence Committee Report On FISA Abuses. https://t.co/5v5qfh17vS pic.twitter.com/AbI0ysLKR8 — Fox News (@FoxNews) 2 februari 2018

Trump: “FBI heeft heilige normen van onderzoek gepolitiseerd”

Bij zijn aankondiging dat hij toestemming had gegeven om de nota vrij te geven, zei Trump in het Witte Huis dat “heel veel mensen beschaamd zouden moeten zijn of nog veel erger dan dat”. Nog eerder op de dag had een presidentiële tweet speculaties doen aanzwengelen dat Trump “grote kuis” wil houden in de toplagen van de FBI en het Ministerie van Justitie.

The top Leadership and Investigators of the FBI and the Justice Department have politicized the sacred investigative process in favor of Democrats and against Republicans - something which would have been unthinkable just a short time ago. Rank & File are great people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 februari 2018

“You had Hillary Clinton and the Democratic Party try to hide the fact that they gave money to GPS Fusion to create a Dossier which was used by their allies in the Obama Administration to convince a Court misleadingly, by all accounts, to spy on the Trump Team.” Tom Fitton, JW — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 februari 2018

De Britse geheim agent Christopher Steele stelde een dossier samen over Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen Foto: rr

Wat staat er niét in de memo-Nunes?

Critici van de nota zeggen echter dat de informatie uit de memo misleidend is, en er enkel op gericht is om het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar Russische inmenging in de Amerikaanse politiek te ondermijnen.

Bovendien vermeldt de memo niet dat de FBI Carter Page al sinds 2013 verdacht, lang voor de betrokkenheid van Steele. Het was trouwens niet diens dossier dat leidde tot de start van het FBI-onderzoek naar mogelijke “collusie” tussen Moskou en het Trump-campagneteam, want dat startte pas in juli 2016, toen de inlichtingendiensten hadden vastgesteld dat er intensieve communicatie was tussen de Russen en de naaste omgeving van de Republikeinse presidentskandidaat, in het bijzonder adviseur George Papadopoulos.

“Bezorgdheid” van FBI en ex-directeur Comey

De FBI liet dan ook weten “zeer bezorgd” te zijn omdat het document “materiële weglatingen van feiten bevat die een fundamentele impact hebben op de juistheid” van de memo.

Ook de door president Trump ontslagen FBI-directeur James Comey bestempelde de vrijgave van geheime informatie als “oneerlijk” en “misleidend”. “Dit document probeert het vertrouwen in het werk van de geheime diensten te beschadigen”, twitterde Comey. “Waarom?”, vroeg hij zich af. “Het ministerie van Justitie en de FBI moeten hun werk doen”.

That’s it? Dishonest and misleading memo wrecked the House intel committee, destroyed trust with Intelligence Community, damaged relationship with FISA court, and inexcusably exposed classified investigation of an American citizen. For what? DOJ & FBI must keep doing their jobs. — James Comey (@Comey) 2 februari 2018

Kritiek uit Democratische hoek

Vooraanstaande Democraten in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat waarschuwden president Trump vrijdag in een brief voor een “constitutionele crisis” indien hij - onder andere - de speciale aanklager in de Rusland-affaire zou ontslaan, zo blijkt uit het door het ABC News verspreide document.

President Trump zou overwegen deze Rod Rosenstein te ontslaan om het Rusland-onderzoek stokken in de wielen te steken Foto: AFP

“Wij zijn gealarmeerd door berichten dat u van plan zou kunnen zijn dit misleidend document (de memo-Nunes, nvdr.) te gebruiken als voorwendsel om vice-minister van Justitie Rod Rosenstein te ontslaan, in een poging om corrupt het onderzoek van speciaal aanklager Bob Mueller (in de Rusland-affaire, nvdr.) te beïnvloeden of te verhinderen”, staat in de brief.

“Wij schrijven u om u ervan op de hoogte te brengen dat wij een dergelijke ongewettigde daad zouden beschouwen als een poging om de justitie tegen te werken in het Rusland-onderzoek. Het ontslaan van Rosenstein, van leiding van het ministerie van Justitie of van Bob Müeller kan uitmonden in een constitutionele crisis van een aard die wij sinds het ‘Saturday Night Massacre’ niet meer kenden”.

JUST IN: Top House, Senate Democrats write letter to Pres. Trump warning that use of the newly-released memo as a pretext to fire either Special Counsel Bob Mueller or Deputy Attorney General Rod Rosenstein could spark a constitutional crisis. https://t.co/VWeWFdPBhR pic.twitter.com/bgYWH90f82 — ABC News (@ABC) 2 februari 2018

Met dit laatste doelt de oppositie op het moment in de Watergate-crisis dat president Richard Nixon gelastte speciaal aanklager Archibald Cox te ontslaan. Dit leidde tot het ontslag van de toenmalige minister van Justitie en zijn adjunct.

Het Witte Huis verdedigt de vrijgave van de memo-Nunes bij monde van woordvoerder Sarah Sanders Foto: Photo News

Eerder al zei de Democraat Mark Warner, vicevoorzitter van de Inlichtingencommissie, dat het vrijgeven van de memo “een gevaar voor onze nationale veiligheid” is. “Deze nooit geziene openbaarmaking van geheim materiaal tijdens een lopend strafrechterlijk onderzoek is gevaarlijk voor onze nationale veiligheid”, aldus Warner. “De onderliggende documenten waarop de memo is gebaseerd... onderschragen zijn conclusies niet”, voegde hij eraan toe.

Reactie uit het Witte Huis

Sarah Sanders, de woordvoerster van het Witte Huis, verdedigt de omstreden vrijgave. “Het document werpt ernstige vragen op omtrent het handelen van het hoogste niveau in het ministerie van Justitie en de FBI. Trump heeft niet lichtzinnig met de vrijgave ingestemd. Hij heeft in het bijzonder raad gevraagd aan zijn veiligheidsteam, onder wie ook leden van de geheime diensten.”

Trump geeft omstreden memo vrij by Het Nieuwsblad on Scribd