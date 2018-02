Voetbalanalisten spotten met Bo Van Spilbeeck, maar dat wordt hen niet in dank afgenomen

Het Nederlandse programma Voetbal Inside ligt onder vuur na een slechte mop van voetbalanalist René van der Gijp. Die vertelde in het programma dat hij een “heel belangrijke mededeling” had: hij zou namelijk als vrouw door het leven gaan, naar het voorbeeld van Bo Van Spilbeeck. De andere talkshowgasten barstten in lachen uit, maar buiten de studio kon men er heel wat minder smakelijk om lachen.

“Ik wil verder als Renate.” Doodserieus kwamen de woorden uit zijn mond, maar het was duidelijk niet meer dan een grap voor van der Gijp. Eentje waar ook Johan Derksen en Johan Boskamp smakelijk om bulderlachten. De man maakte zijn mopje helemaal af door na de reclame met een pruik en gehuld in een soepjurk aan de tafel te verschijnen.

De grap van van der Gijp werd duidelijk geïnspireerd door de aankondiging van vtm-journaliste Bo Van Spilbeeck eerder deze week. Een aankondiging waar Johan Derksen ook nog wat over te zeggen had. “Dat het knap is dat ze dit durft? Ik vind het eerder gek.” Een uitspraak die volgens sommigen het smakeloze karakter van de stunt van van der Gijp helemaal af maakte.

Vorig jaar kwamen van der Gijp en Derksen ook al eens onder vuur te liggen na hun lacherige reactie op het seksueel misbruik van journalist Jelle Brandt Corstius.

Hoe laag wil je zinken om iemands geluk zo belachelijk te maken én transfobisch te zijn op nationale TV. Walgelijk. — Manju Reijmer (@manjureijmer) February 2, 2018

kon er niet echt om lachen. Rene voelde zichzelf na een tijdje ook belachelijk, had ik het idee — Ton (@Ton26951325) February 3, 2018

Ik hap echt naar adem bij dit fragment van @VoetbalInside. Domheid en onbegrip op zo’n nare manier verpakt. #schaamje https://t.co/oRbAxBNgc0 — Aimée Kiene (@aimeekiene) February 2, 2018