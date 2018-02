Twee zwaargewonden bij schietpartij in Herne. Niemand weet wat er precies gebeurde

Herne - Bij een schietpartij in het Vlaams-Brabantse Herne zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee zwaargewonden gevallen, nadat vijf personen er binnenvielen bij een koppel. Alle zeven betrokkenen werden gearresteerd.

Omstreeks kwart voor twee in de nacht van vrijdag op zaterdag vielen vijf personen, waarvan er één gewapend was, binnen bij een jong koppel in de Manhovestraat in Herne, een rurale gemeente nabij de taalgrens. Volgens het parket overviel het vijftal de bewoners, een jong koppel van eind de 20.

Het parket wil nog geen details vrijgeven over de omstandigheden van de daaropvolgende schietpartij, wel geweten is dat twee personen zwaargewond raakten, en dat alle betrokkenen gearresteerd werden. Zij worden momenteel ondervraagd.

Ook voor burgemeester Kris Poelaert is wat er zich vannacht in zijn gemeente afspeelde een raadsel: “We tasten in het duister, het is heel onduidelijk wat er hier vannacht gebeurd is. De bewoners waren hier nog maar net komen wonen: ze huurden dat huis sinds 1 januari.”

Het parket stuurde een ballistisch deskundige, een wetsdokter, en een speurhond ter plaatse voor onderzoek. Twee voertuigen werden getakeld, één had een verbrijzelde ruit en een met bloed besmeurde nummerplaat.